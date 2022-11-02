Если Россия атакует суда с зерном: может ли Турция ответить силой

Турция продолжает играть ключевую роль в зерновом соглашении. Если Россия будет атаковать суда с продовольствием, то Турция не будет участвовать в открытом противостоянии.

Об этом для 24 канала рассказала Евгения Габер – эксперт Центра исследований современной Турции Карлтонского университета.

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"Сейчас Россия значительно ослаблена благодаря успехам и победам ВСУ. Тороте в Турции не будут принадлежать опасности НАТО, свои военно-морские силы. Я пока не вижу возможности, чтобы Анкара приняла решение о сопровождении военными кораблями наших конвоев или об ответном огне, если будет провокация со стороны россиян", – сказала Габер.

Что могут делать оккупанты

По мнению эксперта, россияне не будут открывать огонь по нашим зерновым танкерам на Босфоре. Габер отметила, что атака по Очакову – это другое, поскольку это все-таки Украина.

Скорее всего, россияне будут заниматься саботажем, провокациями. Могут перекрывать зоны Черного моря для судоходства, закладывать мины. Россияне будут совершать диверсии, чтобы было трудно доказать их вину,

– считает Габер.

Турция будет продолжать дипломатию

Эксперт рассказала, что Турция, когда нет железобетонных доказательств, не будет реагировать на будущие преступления оккупантов, чтобы избежать эскалации ситуации. Как отметила Габер, зерновой коридор будет продолжать работать до первой существенной провокации со стороны россиян.

"Турция будет продолжать дипломатию за закрытыми дверями, доносить месседжи до Шойга, до Путина, что не стоит срывать зерновой коридор. Однако она также будет способствовать возобновлению экспорта российского зерна", - добавила эксперт.

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