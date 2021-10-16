Защитит от Лукашенко и Путина, – премьер Польши о заборе на границе
16 октября 2021 , 16:37Читати новину українською
Источник:Polskie Radio
Польша заявила о необходимости постройки забора на границе с Беларусью. Таким образом хотят решить проблему "миграционного шантажа" со стороны белорусской и российской стороны.
Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он считает, что им необходимо защититься от Беларуси и России.
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Речь идет о защите в долгосрочной перспективе.
Строительство забора на польско-белорусской границе поможет защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе. В этом случае – со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина. Мы не хотим, чтобы нас шантажировали.
Также усилят патрулирование на польской границе.
Польша укрепляет границу: что известно
- Польша еще в августе заявила о строительстве стены на границе с Беларусью. Все из-за наплыва нелегальных мигрантов.
- В июле из-за незаконных мигрантов в Польше даже объявили экстремальную ситуацию.
- Уже в сентябре ввели режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью.
- Парламент утвердил план строительства стены в октябре. Согласно документу, стоимость составит 1,6 миллиарда злотых – это примерно 350 миллионов евро.
- Новый план предусматривает строительство стены, установку камер и датчиков.