Защитит от Лукашенко и Путина, – премьер Польши о заборе на границе

Польша заявила о необходимости постройки забора на границе с Беларусью. Таким образом хотят решить проблему "миграционного шантажа" со стороны белорусской и российской стороны.

Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он считает, что им необходимо защититься от Беларуси и России.

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Речь идет о защите в долгосрочной перспективе.

Строительство забора на польско-белорусской границе поможет защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе. В этом случае – со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина. Мы не хотим, чтобы нас шантажировали. Матеуш Моравецкий Премьер-министр Польши

Также усилят патрулирование на польской границе.

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