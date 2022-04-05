Как защититься от азотной кислоты: полезная инфографика от спасателей
Источник:телеграм ГСЧС
Российские захватчики 5 апреля попали в цистерну с азотной кислотой в Рубежном Луганской области. Спасатели дали советы, как уберечься от воздействия химического вещества.
В Государственной службе чрезвычайных ситуаций подготовили инфографику, в которой описали алгоритм действий для того, чтобы защититься от азотной кислоты.
Читайте также Аналогично применению биологического или химоружия, – Арахамия об обстреле цистерн с азотом
Советы по защите от воздействия азотной кислоты
Спасатели напомнили, что оккупанты 5 апреля попали в цистерну с азотной кислотой в Рубежном.
Из-за этого образовалось облако красно-бурого цвета, а в атмосферный воздух попали ядовитые химические вещества.
– объяснили в ГСЧС.
Там подчеркнули, что для человека оксид азота опасен при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые. Поэтому следует соблюдать определенные советы, которые помогут спасти жизнь.
Алгоритм действий для защиты:
- закрыть плотно дверь и окна;
- надеть респиратор или ватно-марлевую повязку, смоченную 2% раствором соды или щелочной водой;
- защитить глаза.
Кроме того, по возможности, следует надеть противогаз.
Как защититься от азотной кислоты / Инфографика ДСНС
К теме – оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой на Луганщине: смотрите видео