В Донецкой области боец на рассвете играет на трембите: видео, от которого муравьи по телу

Наши защитники необычайны. Фотографы Власть и Константин Либеровы сделали мощные кадры бойца в Донецкой области. На фотографиях он играет на трембите. Также сняли видео, с которого муравьи по коже.

На фото и видео – Богдан из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" – тактического формирования Сухопутных войск ВСУ. Сам парень родом из Закарпатья, но сейчас он в Донецкой области, чтобы защищать родную землю от врага.

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Сыграл на трембите в Донецкой области

Когда-то после победы мы сможем в деталях рассказать вам его историю и его без преувеличения подвиги на этой войне. Хватит, наверное, на целую книгу. А пока расскажем вам, что он за человек,

– говорят фотографы.

Как выяснилось, трембиту ему как-то подарили друзья. Она должна была быть просто сувениром, но переросла в настоящее увлечение будущего бойца. Богдан зачитывался об этом музыкальном инструменте, смотрел ролики на ютьюбе, а в свободное время – практиковался.

Защитник играет на трембите в Донецкой области / Фото Влада и Константин Либеровы

На рассвете он выезжает как можно дальше от людей и пронизывает землю и воздух Донетчины мощными звуками, как будто высечены у нас в генетическом коде,

– добавили Либеровы.

Дома Богдана ждет его маленькая дочь Настя. Девочка подарила защитнику оберег – игрушечную собачку. Ее защитник носит в своем бронежилете. У малышей дома такая же игрушка. Боец договорился с ней, что они поменяются игрушками, когда он вернется домой.

Защитник пронзительно сыграл на трембите в Донецкой области: смотрите видео

Под сообщением Влады и Константина Либеровых украинцы оставили очень много комментариев. Они выражали восторг и благодарность нашему защитнику. Вот несколько из сообщений: