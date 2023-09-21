На фото та відео – Богдан з 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" – тактичного формування Сухопутних військ ЗСУ. Сам хлопчина родом з Закарпаття, але зараз він на Донеччині, щоб боронити рідну землю від ворога.
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Зіграв на трембіті на Донеччині
Колись, після перемоги, ми зможемо в деталях розказати вам його історію і його без перебільшення подвиги на цій війні. Вистачить, мабуть, на цілу книгу.А поки розкажемо вам, що він за людина,
– кажуть фотографи.
Як з'ясувалося, трембіту йому якось подарували друзі. Вона мала бути просто сувеніром, але переросла у справжнє захоплення майбутнього бійця. Богдан зачитувався про цей музичний інструмент, дивився ролики на ютубі, а у вільний час – практикувався.
Захисник грає на трембіті на Донеччині / Фото Влада і Костянтин Ліберови
На світанку він виїжджає якомога далі від людей та пронизує землю та повітря Донеччини потужними звуками, що наче викарбувані в нас в генетичному коді,
– додали Ліберови.
Вдома на Богдана чекає його маленька донечка Настя. Дівчинка подарувала захисникові оберіг – іграшкову собачку. Її захисник носить у своєму бронежилеті. У малечі вдома така ж іграшка. Боєць домовився з нею, що вони поміняються іграшками, коли він повернеться додому.
Захисник пронизливо зіграв на трембіті на Донеччині: дивіться відео
Під дописом Влади та Костянтина Ліберових українці залишили дуже багато коментарів. Вони висловлювали захват і вдячність нашому захисникові. Ось декілька з дописів:
- "Дійсно мурахи по шкірі від звуку трембіти. Нехай усі Святі оберігають вас, Богдана та його побратимів, дякую за настільки потужні фото".
- "Я не можу навіть описати своїх емоцій. Це так прекрасно, але водночас розриває серце".
- "Бережи Боже цього могутнього Воїна!"
- "Це щось неймовірне! Такого точно нема ніде у світі".
- "Неймовірна людина. Безмежна подяка і шана захиснику".
- "Трембіта наче пробуджує землю… мурахи…"