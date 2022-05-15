Защитник "Азовстали" под звуки обстрелов спел "Стефанию"

Руководитель пресс-службы защитников Мариуполя Орест, который также находится на передовой на заводе "Азовсталь", спел песню группы Kalush "Стефания".

Когда Орест пел, на заднем фоне раздавались громкие звуки взрывов – россияне продолжают обстреливать "мариупольскую крепость".

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Но песню о маме, которая коснулась сердец миллионов украинцев и европейцев, не смогли прервать даже обстрелы.

Поздравил KALUSH ORCHESTRA с победой на Евровидении из самого сердца Мариуполя,

– написал Орест в твиттере.

Сейчас Орест пел не во весь голос. Вероятно, чтобы не выдать позиции противнику. Но надеемся, скоро защитники Мариуполя смогут спеть Стефанию во весь голос, находясь в безопасности и на свободной от оккупантов земле.

Защитник Мариуполя поет Стефанию: смотрите видео

Что объединяет "Азовсталь" со Стефанией

Если лидер группы Олег Псюк писал песню для мамы, после 24 февраля она стала одним из символов борьбы украинцев против российских оккупантов. А 14 мая, после выступления на Евровидении-2022 в Турине, участники группы Kalush в прямом эфире призвали спасти Мариуполь и "Азовсталь".

Полк "Азов" поблагодарил группу за поддержку на Евровидении. Жены украинских воинов тоже поблагодарили группу и отметили, что количество запросов на тему Мариуполя и "Азовстали" выросло. Невеста Дмитрия Данилова призналась, что это первое, что заставило ее улыбнуться с 24 февраля.

Тем временем жена Арсения Федосюка Юлия добавила, что благодарна всем, кто делает такие заявления, и сейчас нужно делать все для того, чтобы англоязычного контента об "Азовстали" становилось больше. Она призвала звезд и обычных украинцев записывать обращения.

Цинический "привет" от России не заставил себя ждать

Оккупантов очень разозлила победа Украины на Евровидении. Но больше всего их задел призыв лидера спасти Мариуполь. Поэтому нелюди сбросили на город несколько бомб с надписями: "Kalush, как вы и просили. На "Азовсталь"", "Help Mariupol, help Azovstal" (именно эти слова произнес Олег Псюк после выступления в финале), "Евровидение-2022. Услышал zov, въе** в Azov".

"Спасение" Мариуполя от россиян / Фото Петра Андрющенко

Что нужно знать о ситуации на "Азовстали": последние новости

Оккупанты продолжают обстреливать завод из всех видов вооружения, пытаясь взять его штурмом. Украинские бойцы призывают ООН и мировых лидеров вывести их с территории, поскольку ситуация критическая, а силы противника преобладают.

Украина договаривается об эвакуации 38 лежачих раненых бойцов из "Азовстали" в обмен на пленных россиян. Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины пояснила, что Россия вообще не соглашается предоставлять коридор для украинских бойцов, поэтому остается работать постепенно. Приоритет – тяжелые раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы вывести всех военных из "Азовстали".

Президент Турции подтвердил, что его страна готова предоставить судно для того, чтобы вывезти с мариупольского завода защитников и защитниц. Это предложение актуально уже несколько недель, но Москва не дает согласия на осуществление такого плана эвакуации.

15 мая оккупанты использовали против защитников "Азовстали" зажигательные или фосфорные бомбы. Сами оккупанты утверждают, что применили зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями.

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