"Катруся, поздравляй меня, я – свободен": откровенное интервью с дочерью морпеха Михаила Дианова

Михаил Дианов защищал Украину от российских оккупантов с 2015 года. Утро 24 февраля воин встретил в Мариуполе. Он написал дочери Екатерине, что жив, а защитники города отодвигают линию фронта.

Впоследствии герой попал на "Азовсталь". Его фотография, сделанная среди ада Дмитрием Казацким "Орестом", стала настоящим символом несокрушимости украинских героев. Несмотря на тяжелые ранения и не утихавшие обстрелы, герой улыбался. И в этой улыбке было так много света.

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В рамках проекта Интервью24 мы пообщались с Екатериной – дочерью героя. О службе Михаила на фронте, войне в Мариуполе и на "Азовстале", освобождении из плена, планах на жизнь сейчас и мечтах – смотрите и читайте дальше.

Разговор с Екатериной, дочерью защитника Михаила Дианова: смотрите видео

"Зимой 2015-го папа сказал, что идет на фронт"

Ваш отец, Михаил Дианов, защищает Украину от российских оккупантов с 2015 года. Как он рассказал вам о своем решении уйти на фронт?

Это было очень неожиданно. Я вообще не ожидала, что он пойдет туда. В 2015 году у папы не было никакого военного опыта. Прошло буквально полгода, как началась война, и в январе он позвонил мне и говорит "я ухожу на фронт, я подписал контракт, буду воевать".

Я поддержала папу на все 100%. Я понимала, почему он это делает. Я дала ему добро. Только была счастлива, что он нашел то, что искал. Он развивался в разных сферах. Но когда ушел в армию, через несколько месяцев, возможно, даже через год сказал мне: "Это то, что я искал". Военное дело ему подошло.

За эти годы вы разговаривали с папой о войне? Он делился дома фронтовыми историями?

Он мог рассказывать о моментах, когда отправился на Змеиный. Рассказывал о своей учебе и присылал видео. Делился фотографиями своих побратимов. Но в деталях было тяжело говорить. Некоторые моменты, которые понимают военные, мы просто не понимаем. То, что ты поймешь на 100%, он, конечно, рассказывал.

Зима 2022 года. На фоне тревожных сообщений, которых становилось все больше, отец говорил вам готовиться к полномасштабной войне? И готовился ли сам?

Мы не говорили об этом вообще. Я о полномасштабном вторжении узнала, как все – 24 февраля утром. Были, конечно, эти тревожные колокольчики из социальных сетей. Но от отца – нет. Он ничего такого не говорил.

"24 февраля папа написал, что он – в Мариуполе"

Как прошло ваше утро 24 февраля? Тогда все-таки было трудно поверить, что Россия, с которой столько лет борется ваш отец и тысячи наших защитников, вдруг надвигается на большинство областей Украины. Были ли вы морально готовы, что такое, к сожалению, может произойти?

24 февраля меня разбудила мама. Говорит: "Все, началась война". Объявили воздушную тревогу. Я сразу написала папе. Я понимала, что он там на фронте и его 100% отправят в горячую точку.

Я пишу ему: "Как ты, что ты, что вообще делается там?" Очень переживала, не знала, чего ждать. Папа отписал через полчаса – час. Сказал, что все нормально, что он находится в Мариуполе, они отодвигают линию фронта ближе к Востоку. Ни одного "двухсотого", ни одного "трехсотого" нет. Все хорошо.

А уже потом начались резкие моменты, когда он исчезал из сети. Писал "живой". Потом снова исчезал. Затем снова напишет "живой". Это продолжалось долгое время.

Ваш папа в одном из интервью рассказал: в какой-то момент он понял, что Мариуполь берут в кольцо. Вы узнали, что ситуация в городе становится критической из новостей или от папы?

Из новостей. Потому что с отцом связи было очень мало. Он только говорил, что жив, а что-нибудь рассказать в подробностях было просто невозможно.

"Из "Азовстали" мог позвонить на несколько секунд"

Оборона "Азовстали" – чрезвычайно трудный период войны для воинов и их родных. В этот период папа выходил на связь?

Когда он попал на "Азовсталь", связь была раз или два. На несколько секунд. Как я уже говорила, просто было невероятно услышать его голос. Он не просто написал, он позвонил. И это был такой короткий миг. Я поняла, что он жив. К тому времени я уже знала, что его ранили. Потом, когда их уже вывели из Азовстали, связи не было. До его освобождения.



Михаил Дианов с раненой рукой на "Азовстали" / Фото Дмитрия Козацкого

Как быстро после теракта в Еленовке вы получили подтверждение, что папа жив?

Прошло некоторое время. Когда произошел теракт, сначала говорили, что это фейк. Но все же Генштаб подтвердил, что это правда, что там погибли люди. И прошло реально очень долгое время, когда мы узнали, что папы там не было.

После освобождения папа рассказал, что в то время он был в госпитале. Его рука спасла от этого теракта.

За эти темные месяцы вы писали папе письма? Отправляли ли сообщения, которые теперь он сможет прочитать?

Конечно, я писала. В фейсбуке нет, потому что понимала, что ответить он не сможет. Я писала ему в вайбере. Конечно, ответа не было. Даже не было прочитанных сообщений. К сожалению, папа не сможет их прочесть. Разве что с моего телефона, потому что у него не сохранилась резервная копия из прошлых переписок. Пришлось заново устанавливать приложение. Там уже нет переписок.

"Папа позвонил и сказал: "Катруся, поздравляй меня, я свободен"

Ночь на 22 сентября для украинцев стала самой светлой за время полномасштабной войны. Как вы узнали, что папа – уже в Украине? Помните свои эмоции в этот момент?

Это было как вчера. Не верится, что прошло больше недели. Мне позвонила его мама. Говорит, что "папа – свободен, папа – в Черниговской области". Поначалу до меня не дошло. Думаю: неужели это правда? Столько времени не было ни связи, ничего, и тут вдруг освободили.

До меня долго доходила та информация. А когда дошла, у меня был плач, началась истерика. Дрожали руки. Я выпила три таблетки валерьянки. Немного успокоилась и ждала уже звонка. Затем папа позвонил. И я поняла, что он дома, все закончилось.

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Какие первые слова вы услышали от отца после его возвращения?

"Привет, Катруся. Поздравляй меня, я свободен". Голос был очень счастливый, радостный. Не передать те эмоции, которые я испытывала, и он испытывал в тот момент.

Как сейчас чувствует себя ваш отец?

Чувствует себя хорошо. Мы буквально недавно с ним общались. Он – бодр. Улыбается. Шутит. Всё нормально.

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Какой Михаил Дианов дома? Может быть, поделитесь одним из своих теплых воспоминаний из детства?

Это прекрасный отец. Он всегда старался для меня как можно лучше. Старался мне что-то купить, как-то побаловать. Это было время 2000-х, 2010-е, у детей не было ничего такого, как есть сейчас. Он старался мне покупать что-нибудь новомодное. Какие-то машинки на радиоуправлении. Самолетики. Вместе с мамой они купили мне первый телефон. Следующие телефоны – тоже.

Он меня баловал. Я была его принцесса и сейчас я – его принцесса.

"Надо бороться дальше: вытаскивать из плена каждого и каждую"

Если бы у вас была суперсила возвращать время, чтобы вы сказали папе перед началом обороны Мариуполя?

Просто "береги себя, я тебя очень люблю, жду дома, надеюсь, что у тебя все будет хорошо". Даже если бы я вернулась в то время, я бы, пожалуй, даже не отговаривала папу от того, чтобы туда пойти. Он бы все равно пошел. Это человек, который идет всегда напролом. Он не будет сидеть и смотреть со стороны, как уничтожают Мариуполь, Херсон или Харьков.

Какую мечту ваш папа теперь осуществит?

Он откроет свою мастерскую по металлообработке. У него уже есть человек, который с этим поможет. Хочет помочь мне. Чтобы мы открыли магазин вместе, занимались своим делом, работали на себя, развивались. У него очень много идей на этот счет.

Уже есть мысли, как ваша семья отпразднует победу?

Еще таких мыслей не было. Но думаю, с тем, как наши воины продвигаются вперед, уже надо задуматься над этим. В Крым. В Херсоне. Херсонские арбузы есть.

Я также хочу сказать, чтобы люди не забывали, что у нас много военных и гражданских, оставшихся в плену. Нам категорически нельзя забывать о них. Кто знает, что россияне еще придумают. И что там сейчас происходит. Надо бороться дальше. Вытаскивать всех и каждого. Потому что это наши люди, наши герои, они должны быть дома. И чтобы наши воины увидели, наконец, украинский флаг.

Украина обязательно победит в этой войне, и мы вернем домой каждого защитника и защитницу. Мы будем бороться за них до последнего.