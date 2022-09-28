В ближайшие дни командиры защитников "Азовстали" встретятся с семьями, – ОП

21 сентября из российского плена освободили защитников "Азовстали", в том числе и командиров. Вскоре они смогут увидеться со своими родными.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона. По его словам, всего удалось вернуть домой 215 человек, из них – 10 иностранцев, которые уже поехали к своим семьям.

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Командиры защитников "Азовстали" встретятся с семьями

Тимошенко рассказал, что 27 сентября с командирами разговаривал Андрей Ермак, с ними на месте (в Турции – 24 канал) был Рустем Умеров.

Там есть все условия для них (командиров – 24 канала). Я надеюсь, что в ближайшие дни они встретятся со своими семьями. Это важно и для них и для родных. Конечно, встреча будет не в Украине. Это очень важно, и мы пошли на этот шаг,

– отметил заместитель руководителя ОП.

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Всего из 215 человек были уволены: 118 нацгвардейцев, 108 из которых – участники полка под командованием Дениса Прокопенко. Также ВМС-ники – 50, другие подразделения ВСУ – 22, работники Госпогранслужбы – 9, нацполиции – 9, ТРО – 9, сотрудник СБУ – 1, Госслужба спецтранспорта – 1, Гостаможслужба – 1, 2 гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что все шесть командиров до конца войны не должны возвращаться домой.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что уволенные командиры будут проживать в частном доме в Турции.

Уже возникла первая реакция родственников освобожденных пленных. Они очень счастливы, что их близкие уже свободны.

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