Герои до сих пор в неволе, – экс-командир "Азова" записал важное обращение в день создания полка

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин в день создания полка, 5 мая, записал обращение. В нем военный отметил необходимость освободить пленных азовцев.

Жорин заметил, что, несмотря на то, что сегодня день рождения "Азова", радости нет. Ведь скоро будет год, как защитники "Азовстали" оказались в плену.

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Жорин записал обращение в день создания полка "Азов"

По словам бывшего командира полка "Азов", безусловно, абсолютно все защитники Мариуполя должны вернуться домой как можно скорее. Однако нужно говорить всю правду – отношение россиян именно к бойцам "Азова" является наихудшим и именно азовцев сегодня почти не меняют.

Должны говорить и о том, что статус командиров "Азова" в Турции вообще неясен. Нет понимания, сколько еще они там должны находиться. Их обменяли на Медведчука, но у него почему-то таких условий нет. Преступник живет совершенно спокойно, а известные во всем мире герои – в неволе,

– подчеркнул Жорин.

Он подытожил, что оборона Мариуполя стала примером чрезвычайного мужества и несокрушимости именно благодаря азовцам и другим защитникам города.

"Украинские воины не должны сидеть в заключении, они должны вернуться домой!" – подчеркнул военный.

Смотрите обращение Максима Жорина

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Для кого плен опасен

Начальник штаба "Азов" НГУ временный исполняющий обязанности командира бригады майор Богдан Кротевич "Тавр" недавно рассказал, что прежде всего российский плен опасен для снайперов и спецназовцев.

По его словам, ни для кого не секрет, что оккупанты удерживают украинских военнослужащих в разных условиях. Одни украинские защитники имеют лучшие условия для жизни, другие – худшие.

Также не все военные подвергаются пыткам. Все зависит от:

должности бойца,

подразделения, в котором он служит,

места плена, где он находится.

Например, спецназ, снайпер или разведчик в большей вероятности подвергаются пыткам, чем тыловик-повар или, например, сержант из тылового обеспечения,

– объяснил Кротевич.

Он добавил, что в некоторых колониях так называемая "администрация" может вести себя жестче или мягче. В таком случае военная специальность может не влиять на отношение к бойцам Сил обороны.