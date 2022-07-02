Освобожденный из плена пограничник из "Азовстали" впервые обнял жену: трогательное видео
Источник:ГНСУ
Украине удалось освободить часть героических защитников "Азовстали". Наши службы делают все, чтобы каждый воин вернулся домой.
Украине удалось осуществить самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. Домой удалось вернуть 144 воина, среди них – 95 героических защитников "Азовстали".
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Встреча освобожденного пограничника с женой
Среди освобожденных из российского плена героев был и пограничник Павел Пиковец. По прибытии в Украину его сразу увезли в больницу для прохождения дальнейшего лечения от ранения.
Вскоре в больницу приехала его жена. Их встреча – чрезвычайно светлый момент, который побуждает верить и делать все возможное для того, чтобы обнять любимых и родных как можно быстрее имели возможность все наши пленные герои.
Встреча пограничника с женой: видео
Война России с Украиной: последние события
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