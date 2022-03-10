Защитники Луганщины уничтожили с десяток россиян: еще двое сдались в плен

В Луганской области сводный отряд пограничников и военных Вооруженных Сил сдержал атаку врага. Пехота противника потеряла по меньшей мере десять человек, еще двое сдались в плен.

В Государственной пограничной службе рассказали, что враг попытался атаковать Луганщину, однако понес потери.

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Защитники Луганщины уничтожили с десяток россиян

В Луганской области сводный отряд пограничников и бойцов ВСУ сдержал атаку врага,

– сообщили в ГПСУ.

Там отметили, что в результате пехота противника получила уверенный отпор и потеряла не меньше 10 человек. Кроме того, двое россиян сдались в плен. Они представились жителями временно оккупированной территории Украины, которых принудительно мобилизовали.

Пограничники подчеркнули, что вместе с другими силами безопасности продолжают удерживать продвижение врага на украинскую землю.

Напомним, ранее стало известно, что Вооруженные Силы уничтожили командира полка, который наступал танками на Киев.

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