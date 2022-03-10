У Державній прикордонній службі розповіли, що ворог спробував атакувати Луганщину, однак зазнав втрат.

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Захисники Луганщини знищили з десяток росіян

На Луганщині зведений загін прикордонників і бійців ЗСУ стримав атаку ворога,

– повідомили у ДПСУ.

Там зазначили, що у результаті піхота противника отримала впевнений опір та втратила щонайменше 10 людей. Крім того, двоє росіян здалися в полон. Вони назвалися жителями тимчасово окупованої території України, яких примусово мобілізували.

Прикордонники наголосили, що разом з іншими силами безпеки продовжують стримувати просування ворога на українську землю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Збройні Сили знищили командира полку, який наступав танками на Київ.

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