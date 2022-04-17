Защитники Мариуполя держат оборону несмотря на требования захватчиков сдаться в плен

Украинские защитники Мариуполя продолжают держать оборону в разрушенном городе. Несмотря на то, что оккупанты объявили о "коридоре для сдачи в плен", украинские военные продолжают героическую борьбу, заявил советник городского главы Петр Андрющенко.

Он отметил, что россияне пытаются доказать, что место боевых действий ограничивается заводом "Азовсталь". Андрющенко заявил, что эта информация не соответствует действительности.

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Несмотря на призывы оккупантов сдаться, украинцы продолжают бороться на улице Таганрогской, которая находится в 5 километрах от "Азовстали". В результате боевых действий пострадали дома частного сектора.

Несмотря на российское нашествие, защитники Мариуполя продолжают держать оборону и не собираются сдаваться в плен.

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