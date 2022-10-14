"Ангелы Азова": павшим защитникам Мариуполя посвятили фотовыставку – эмоциональные фото
В День защитников и защитниц Украины в Киеве прошла фотовыставка под названием "Полк "Азов" – ангелы Мариуполя". Все, кто там собрался, не смогли сдержать слез.
Выставку посвятили павшим защитникам Мариуполя. Ее организовали семьи бойцов, сообщает 24 канал.
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Как прошла фотовыставка в честь защитников Мариуполя
Выставка началась в 11:00 и продлится до 18:00 на Софийской площади. Там можно увидеть стенды с фотографиями защитников, павших в боях с российскими захватчиками.
Выставка в честь защитников Мариуполя / Фото 24 канала Валентины Полищук
Одна из организаторов фотовыставки и супруга погибшего воина сообщила, что 22 дня она провела в Мариуполе вместе с мужем, и 17 марта ей удалось уехать из ада.
Я видела, как наши ребята стояли достойно, защищали город Мариуполь. Последние слова моего мужа: "Знай, я никогда не сдамся. Не ищи меня в плену, я оружие не брошу, я буду стоять до последнего. У нас стоит задача защищать Мариуполь, и я буду здесь "
– рассказала женщина.
Как проходила фотовыставка, посвященная павшим защитникам Мариуполя / Фото журналистки 24 канала Алины Туришин
Напомним, что недавно Украина вернула домой тела 62 наших воинов. В частности, и погибших в теракте в Еленовке. Многие тела обуглены. Правоохранители планируют провести ряд экспертиз.
Кстати, 6 октября освобождены из плена, командиры защищавшего Мариуполь полка дали пресс-конференцию. Она была посвящена актуальной ситуации с возвращением пленных защитников "Азовстали" и процессу их реабилитации.
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