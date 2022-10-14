Виставку присвятили полеглим захисникам Маріуполя. ЇЇ організували родини бійців, інформує 24 канал.

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Як пройшла фотовиставка на честь захисників Маріуполя

Виставка розпочалась об 11:00 і триватиме до 18:00 на Софійській площі. Там можна побачити стенди з фотографіями захисників, які полягли у боях з російськими загарбниками.

Виставка на честь захисників Маріуполя / фото 24 каналу Валентини Поліщук

Одна з організаторок фотовиставки та дружина загиблого воїна повідомила, що 22 дні вона провела у Маріуполі разом з чоловіком, і 17 березня їй вдалося виїхати з пекла.

Я бачила, як наші хлопці стояли гідно, обороняли місто Маріуполь. Останні слова мого чоловіка: "Знай, я ніколи не здамся. Не шукай мене в полоні, я зброю не кину, я буду стояти до останнього. У нас стоїть завдання обороняти Маріуполь, і я буду тут"

– розповіла жінка.

Як проходила фотовиставка, присвячена полеглим захисникам Маріуполя / фото журналістки 24 каналу Аліни Туришин

Нагадаємо, що нещодавно Україна повернула додому тіла 62 наших воїнів. Зокрема, і загиблих під час теракту в Оленівці. Багато тіл обвуглені. Правоохоронці планують провести низку експертиз.

До речі, 6 жовтня звільнені з полону, командири полку, що захищав Маріуполь, дали пресконференцію. Вона була присвячена актуальній ситуації з поверненням полонених захисників "Азовсталі" та процесу їхньої реабілітації.

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