Защитники Мариуполя не пойдут на такой позор, – Арестович о "рекомендациях" россиян сдаться

26 апреля 2022 , 21:06
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Алексей Арестович отреагировал на предложение Владимира Путина, чтобы полк "Азов" сдался. Он подчеркнул, что такого – не будет.

Наши военные в "Азовстале" держатся и выходят на вылазки. Об этом советник руководителя Офиса Президента заявил на брифинге, сообщает 24 канал.

Актуально Путин в телефонном разговоре соврал Эрдогану, что в Мариуполе боевых действий уже нет

Украина прилагает огромные дипломатические усилия, чтобы повлиять на ситуацию в Мариуполе. Сегодня, 26 апреля, тему блокады города обсуждали президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин.

Агрессор цинично заявил, что в Мариуполе уже нет сопротивления и предложил украинским защитникам сдаться. Якобы лучшее, что может сделать Киев, это дать военным такую команду.

Но наши военные, конечно, не пойдут на такой позор. К тому же нет никакой веры в правильное обращение россиян с нашими военными в тылу. Мы помним Иловайск,
– подчеркнул Арестович.

Главное о ситуации в Мариуполе

Смотрите видео с брифинга Арестовича:

 

Автор: Софія Мінджоса