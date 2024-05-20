2 года плена гарнизона Мариуполя․ История "мамы Тани", которая борется за возвращение сына

.

20 мая 2022 года территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе покинули последние защитники города и командиры гарнизона. Они выполнили приказ о сохранении жизней и сложили оружие. Еще за неделю до того ситуация выглядела катастрофической, а защитники завода – обреченными. Но появилась надежда на спасение.

Родные защитников "Азовстали", как и всех пленных украинских воинов, переживают сложные времена разлуки и борьбы за возвращение родных. И это происходит не благодаря, а вопреки. Однако родственники делают все для того, чтобы защитников Мариуполя общество не забыло.

Еженедельно в Киеве и многих других городах проходят акции в поддержку украинских военнопленных с требованием вернуть защитников.

Особыми эти акции являются для Татьяны Вишняк – матери бойца "Азова", которая с 19 апреля 2022 года не пропустила ни одной акции и убеждена, что 2 часа в неделю – это наименьшее, что может выделить каждый для поддержки пленных и их родных.

Накануне второй годовщины плена гарнизона Мариуполя 24 Канал пообщался с Татьяной. О силах бороться, важности акций и поддержки пленных и их родных – читайте далее в материале.

Важно Либо выйти всем, либо погибнуть․ Плен, день 600․ Как защитники Мариуполя выходили из "Азовстали"

Борьба ради сына в плену

Весна 2022 года – едва ли не самая страшная часть войны. Нас шокировали кадры из сел и городов, которые уничтожает враг, и болело, когда "впервые" появились заголовки о полностью уничтоженном городе – Волновахе. Нас ужасала блокада Мариуполя, бомбардировки Изюма, разгоны митингов в Херсоне, Каховке, Энергодаре и Мелитополе. Нам болело от того, что мы увидели после деоккупации Киевской области. Мы плакали, когда россияне ударили по Мариупольскому драмтеатру и радовались, когда узнали, что кому-то удалось выжить.

Оборона Мариуполя так же является важнейшей частью этой войны. Героические защитники города делали все, чтобы максимально уничтожать врага. И именно их сопротивление заставляло оккупантов направлять немало сил к блокадному городу, а не для продвижений на другие города, например, Запорожье.

Оборона города стала общим делом для бойцов "Азова", 36-й бригады морской пехоты, бойцов Госпогранслужбы и Национальной полиции, Территориальной обороны и сотрудников СБУ – всех тех, кто встретил полномасштабное вторжение в Мариуполе. И тех, кто попал в блокадный город во время авиапрорывов.



"Азовсталь" во время боев / Фото, предоставленное 24 Каналу

Среди защитников города тогда был 21-летний Артем – сын Татьяны, боец "Азова". О службе в полку он мечтал еще будучи несовершеннолетним и со временем таки осуществил свою мечту – в 19 лет присоединился к рядам "Азова". В первый день полномасштабного вторжения парень позвонил домой и сказал отцу идти в военкомат, ведь каждый должен присоединиться к борьбе. Сам же Артем даже в худшие дни в Мариуполе или позже на "Азовстали" в условиях постоянных бомбардировок и обстрелов не терял оптимизма и уверенности. Но его матери было очень трудно, ведь женщина понимала, что ее сын в аду.

В то время близкие защитников уже собирались на акции, чтобы привлечь внимание к катастрофе в Мариуполе. 19 апреля 2022 года в Киеве состоялась первая акция, где собрались лишь с десяток людей. Среди которых была и Татьяна.

Первая акция в поддержку защитников Мариуполя / Фото Екатерины Гаценко, 24 Канал

16 мая наши бойцы выполнили приказ и начали выход из "Азовстали", который длился 4 дня. Во время выхода Татьяна получила пока последнее сообщение от сына, который написал, что долго не будет иметь связи и что он гордится своими родителями.

"Сын в плену". Больше нет бомбардировок, нет того ада. Но начинается другое. Поэтому некоторое время Татьяне было очень трудно, не хотелось ничего ни слышать, ни видеть. Выйти из этого состояния женщине помогла психологическая помощь, но мотивация была единственная – ради Артема, который точно вернется.

Была мысль о том, что когда вернется сын, то может увидеть меня в психиатрической больнице и ему будет больно. Он будет обвинять себя в этом. А такого я бы сыну не пожелала. Поэтому ради него я должна была справиться с этим состоянием. И я это сделала,

– говорит Татьяна.

Как только удалось справиться с эмоциями после выхода сына в плен, Татьяна, совместно с другими родными защитников Мариуполя, начала действовать. В частности, активно ходить на акции поддержки пленных, чтобы напоминать всем, что наши воины в руках врага и они должны вернуться.

С 6 мая 2023 года в рамках обменов не удалось вернуть ни одного бойца полка "Азов". То есть – уже более года. Однако каждый раз появляется надежда, что в следующий раз уже точно все будет иначе. Татьяна ждет не только своего сына, но и его побратимов, ведь во время предыдущих обменов она через них узнавала, жив ли Артем и где он сейчас.

Но новым ударом стал приговор для сына. Россияне устроили судилище над 10 бойцами "Азова" 22 марта 2024 года по фейковым обвинениям, признали их "виновными" и осудили. Артем получил 22 года заключения. И этот вынесенный приговор также затрудняет возвращение сына.

Поэтому Татьяна дает интервью, ходит на встречи с ответственными за обмены и присоединяется ко всем акциям в поддержку пленных.

Не пропустить ни одной акции за пленных

С 2022 года Ассоциация семей защитников "Азовстали" организует регулярные акции в поддержку воинов, которые сейчас находятся в руках врага, с призывами вернуть их. Эти призывы направлены не только к тем, кто имеет возможности помочь возвращению защитников, но и к обществу как напоминание о том, что воины находятся в плену и, к сожалению, в сложных условиях.

Татьяна с тех пор не пропустила ни одной акции в Киеве или других городах. Она присутствует на каждом собрании с напоминанием о своем сыне. Ее среди постоянных участников акции уже мило называют "Мама Таня". Мотивацию выходить на каждую акцию Татьяна объясняет просто:

Они (пленные – 24 Канал) там не свободны, а мы здесь – свободны. И единственное и самое простое, что можно сделать, это выделить 2 часа своего времени раз в неделю. Это не что-то недостижимое, это элементарная вещь, которую может сделать каждый человек. И, мне кажется, на ту сторону это все равно как-то доходит, что мы здесь боремся за людей, что мы не забыли. И это происходит массово, нас каждый раз приходит больше.



Акции в поддержку пленных собирают все больше людей / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Быть голосом всех пленных и объединиться

Татьяна признается, что знает о недовольстве некоторых людей, которые обвиняют в том, что больше всего медийности получает вопрос плена гарнизона Мариуполя, в частности полка "Азов". Однако женщина приводит примеры противоположной позиции. Дело в том, что родным защитников Мариуполя действительно удалось достичь огласки и сделать акции в поддержку бойцов регулярными, однако это не означает, что на них не могут прийти родные пленных из других подразделений.

Мне часто пишут мамы, дети которых также в плену. Например, помню, на акции ко мне подошла женщина и сказала: "Спасибо, что благодаря вам слышат и я могу быть здесь со своим плакатом, чтобы и услышали меня". А ее сын, кажется, из 95-й бригады. Да, "азовские" сделали такое движение, но мы рады всем. Мы же не говорим: "Вы родные морпехов или пограничников, не стойте возле нас". Мы наоборот за объединение, потому что только в единстве наша сила. Я всегда об этом говорю и буду говорить, потому что если мы будем все действовать вместе ради единой цели, то в этом будет больше смысла,

– подчеркивает Татьяна.

Женщина отмечает, что даже несмотря на то, что в публичном пространстве говорят, что акции проходят в поддержку бойцов полка "Азов" – это не так. Акции проходят в поддержку всех пленных и без вести пропавших. Но каждый приходит туда со своим горем.

Также на акции часто приходят бойцы, которые уже вернулись из плена и которые призывают вернуть своих побратимов. Приобщаются и родные тех, кто уже вернулся.

Парни, девушки, которые вернулись из плена, стоят с нами. Их много. И это видно, они держат таблички: "Я был в плену, я знаю, что это такое",

– говорит Татьяна.

А еще на акции приходят представители шоу-бизнеса и другие медийные люди, которые добавляют огласки вопросу пленных.

Акции в поддержку пленных в Киеве: смотрите видео

Как правильно поддерживать родных пленных

Полномасштабная война принесла в нашу жизнь много болезненных тем и все чаще в публичном пространстве поднимают вопросы того, как правильно общаться с людьми, которые пережили или переживают сложный период, который является довольно травматичным. Среди них и вопрос правильной коммуникации с теми, чьи родные в плену.

На собственном примере Татьяна говорит, что очень не любит, когда ей говорят "Держитесь". Однако когда ей кто-то говорит это, она в первую очередь обращает внимание на то, на сколько искренне человек это говорит. Ведь даже если это слово не воспринимается, играет значение искренность намерения поддержать человека в беде.

Часто люди просто подходят и спрашивают: "Можно, я вас обниму?". И этого достаточно. Есть одна мама у нас, она раз подошла ко мне, говорила, что постоянно собиралась на акцию, но только теперь решилась и с тех пор она приходит постоянно и ищет меня глазами, подходит и говорит: "Я с вами рядом, можно обнять вас?". Я счастлива от таких вещей. Это обычная мама двоих детей, которые, к счастью, не в плену и эта тема могла бы быть далекой для нее, но она говорит, что смотрит, как я борюсь и хочет хотя бы минимально помогать и поддерживать,

– рассказывает Татьяна.

Украинцам не должно быть безразлично

Но едва ли не лучшей поддержкой для родных является неравнодушие общества. Каждая следующая акция собирает больше людей, чем предыдущая, что доказывает – людям не безразлично. И это очень важно, ведь родные тогда понимают, что возвращение их детей/отцов/мужей или жен является важным не только для них.

20 мая 2022 года завершился выход гарнизона Мариуполя с завода "Азовсталь" и с этого времени ведется отсчет плена наших воинов, в который попали 2 500 воинов, большинство из которых до сих пор в руках врага.

Накануне этой даты, 19 мая, в Киеве состоялась масштабная акция, на которую пришли сотни людей. Такое внимание к нашим бойцам в плену свидетельствует – украинцам не безразлично. Никому нельзя быть равнодушным.

Акция в поддержку пленных накануне второй годовщины выхода защитников Мариуполя / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

К сожалению, тысячи украинских воинов находятся в российском плену. Те, кто вернулись, свидетельствуют об ужасном отношении и даже пытках со стороны оккупантов. Помнить и говорить о них – наименьшее, что может делать каждый из нас. А еще поддерживать родных, которые ждут возвращения близких людей. И, конечно, поддерживать нашу армию, которая пополняет наш обменный фонд, что позволяет возвращать наших героев.