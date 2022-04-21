Защитники Мариуполя поблагодарили мир за поддержку и опубликовали видео из Варшавы

Украинские военные, героически удерживающие оборону в Мариуполе, поблагодарили за поддержку, которую чувствуют со всех уголков мира.

Защитники чувствуют поддержку мира

Военные опубликовали видео из столицы Польши – Варшавы, где люди вышли в поддержку Украины в войне с Россией.

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Голоса тысячи людей выкрикивают в унисон "Мариуполь".

Таким способом люди требуют освободить оккупированный город и организовать гуманитарные коридоры для его жителей.

От всех защитников Мариуполя, спасибо за поддержку со всех уголков мира,

– подписали видео военные.

Что известно об эвакуации из Мариуполя

Сегодня, 21 апреля, из Мариуполя впервые за время блокады удалось уехать 79 жителям. Их эвакуировали в Запорожье. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Павел Кириленко. Ранее россияне срывали любые договоренности по гуманитарным коридорам из Мариуполя, люди пытались выехать на собственных авто.

В то же время, вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что российские военные сорвали гуманитарный коридор из Мариуполя 21 апреля, о котором договаривалось Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Оккупанты начали обстрел возле точки сбора людей.

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