Защитники Мариуполя поздравили пограничников с профессиональным праздником: эмоциональное видео

Пограничники, которые защищают Мариуполь, поздравили своих коллег с профессиональным праздником. Они заверили, что Украина непременно победит.

Видео распространил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. Он отметил, что защитники все время были немногословны, ведь боролись с российскими оккупантами.

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Защитники Мариуполя поздравили пограничников с праздником

Дейнеко распространил видео, снятое несгибаемыми пограничниками из Мариуполя. Вместе с другими украинскими защитниками они стойко защищают город, несмотря на то, что находятся в полном окружении.

"Все это время они были не многословны, а боролись, бились и отражали вражеские атаки. Но ко Дню пограничника, с началом пограничного времени, они прислали свое поздравление с профессиональным праздником и заверили: "Победа будет за Украиной!" Слава мужественным защитникам Мариуполя! Слава мужественным пограничникам! Слава Украине!", – подытожил председатель Госпогранслужбы.

Защитники перед поздравлением совместно исполнили гимн Украины.

Мы – пограничники Донецкого пограничного отряда. Находимся в городе Мариуполь и обеспечиваем оборону города-героя. В этот день хотим всех причастных поздравить с нашим профессиональным праздником – Днем пограничника,

– отметил один из бойцов.

Он пожелал всем мира и Божьей благодати, а также заверил, что правда – на нашей стороне, и победа будет нашей.

Смотрите видео от защитников Мариуполя:

Какая ситуация в Мариуполе: коротко

Российские оккупанты почти полностью уничтожили Мариуполь, создав там гуманитарный кризис. Часть мирных жителей до сих пор находится в городе, укрываясь на "Азовстали".

По предварительным данным, на заводе более 600 раненых, среди которых дети.

Во время одной из вражеских бомбардировок на "Азовстали" погибла маленькая девочка.

Президент Владимир Зеленский после встречи с генсеком ООН заявил, что эвакуация скрывающихся на территории завода людей – вполне реальна.

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