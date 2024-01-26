Защитники поблагодарили за обогревательные наборы украинцев, донативших на сбор "Украинской команды"
Военные, защищающие Украину на передовой, передали слова благодарности украинцам, которые донатили на обогревательные наборы. Всего удалось собрать помощь почти ста батальонов.
Видео от военных опубликовал в фейсбуке волонтерский штаб "Украинская команда". С начала полномасштабного российского вторжения уже более 150 военных подразделений получили от "Украинской команды" помощь в виде автомобилей, снаряжение, дронов, оптических приборов, медикаментов и тому подобного.
Читайте также В День Сухопутных войск "Украинская команда" передала военным дроны-камикадзе
"Спасибо всем, кто помогает!": защитники обратились к украинцам
"Друзья, ваши теплые подарки для наших защитников согревают им тело и душу. Но помогают избивать орков. А в редкие минуты отдыха наши герои записывают видео и благодарят всех, кто помогал собирать обогревательные наборы. "Украинская команда" тоже благодарит всех, кто помогает!,– говорится в сообщении волонтерского штаба.
Воины поблагодарили украинцев за донаты: смотрите видео
В "Украинской команде" отметили, что в общей сложности собраны обогревательные наборы почти для ста батальонов.
Мы передаем эти наборы для ребят на передовой по самым горячим направлениям. Вместе с вами мы обеспечим теплом 50 тысяч бойцов. Это почти 100 батальонов,
– сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.
Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала обогревательные наборы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, 46 аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск, Третьей штурмовой бригаде, 130 и 204 батальона терробороны города Киева, нескольким подразделениям Главного управления разведки и другим защитникам.