Это наша вторая форма, – защитники трогательно поздравляют украинцев с Днем вышиванки

Ежегодно в третий четверг мая люди по всему миру отмечают международный праздник – День вышиванки. Он призван сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды и в этом году приходится на 19 мая.

Этот важнейший в нынешних реалиях день не обошли вниманием герои, которые сейчас борются против нашествия российских оккупантов на фронте. Подборка поздравлений украинцев с Днем вышиванки от наших защитников – далее в материале 24 канала.

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины

В Генштабе ВСУ опубликовали лаконичное поздравление: "С Днем вышиванки, Украина!". На официальной странице в фейсбуке также добавили тематическое фото от Службы связей с общественностью 10-й горно-штурмовой бригады.

Генштаб ВСУ поздравил украинцев с Днем вышиванки / Фото 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ

Оперативное командование "Восток"

В ОК "Восток" опубликовали коллаж по фото в вышиванках защитников и защитнице. Фотографию не подписали, впрочем, она настолько выразительна, что все понятно и без слов – украинцев поздравляют с праздником и гордятся нашей этнической одеждой.

Красочный коллаж-приветствие от ОК "Восток" / Фото фейсбук Оперативное командование "Восток"

Закарпатский легион

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада обнародовала щемящее видео под победную песню Kalush Orchestra "Стефания". В нем защитники отметили, что вышиванка – это символ украинской нации.

Каждый крестик, стежок, вышитый вручную с особым трепетом, придает нам энергии, сил и мужества. Чувствуем себя такими украинскими мужчинами, которым нет равных. Вышиванка для каждого военнослужащего – это как форма, которую можно назвать второй нашей формой. Это наша история, история борьбы за свободу и свободу. Сейчас мы создаем новые узоры,

– подчеркнули бойцы.

Поздравления с Днем вышиванки от Закарпатского легиона: смотрите видео

Сечеславцы

25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада также опубликовала видеопоздравления. В нем защитники и защитницы призывали украинцев гордиться и одевать вышиванки не только в праздник, но и в будние дни.

Они отметили, что украинская этническая одежда – это духовная броня украинцев, наш генетический код, оберег, а также гордость свободного и непокоренного народа, символ бессмертной культуры и подлинности.

Поздравление украинцев с праздником от сечеславцев: смотрите видео

ГНСУ

Государственная пограничная служба Украины поздравила украинцев сразу двумя сообщениями – на официальных страницах в твиттере и телеграмме . В одном из них пограничники отметили, что в этом году, к сожалению, не все могут заполнить ленту своих соцсетей в красивых вышиванках.

ГНСУ поздравляет украинцев с Днем вышиванки / Фото твиттер Госпогранслужба

В видео в честь Дня вышиванки, опубликованном ГНСУ, говорится, что каждая вышиванка – это символ несокрушимости и возрождения Украины.

Мы залечим свои раны, украсим цветами шрамы. Снова расцветет украинская судьба, как маки в поле. Украина – вышитое возрождение – сильные, несгибаемые, свободные,

– произносит голос за кадром.

СБУ

Служба безопасности Украины обнародовала мощные видео на своих страницах в фейсбуке и телеграмме. Правоохранители подчеркнули, что украинская вышиванка – это о любви, борьбе и победе. По ней всегда можно узнать, кто свой, ведь вышиванка – это символ свободных людей.

МВД

В Министерстве внутренних дел также отметили, что вышиванка – это наша защита и оберег от зла. Украинцев призывали одевать ее чаще и беречь генетический код нации, а Украина обязательно победит!

С Днем вышиванки украинцев поздравили также в МВД / Фото фейсбук МВД Украины