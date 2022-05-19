Цей надважливий у теперішніх реаліях день не оминули увагою герої, які нині борються проти навали російських окупантів на фронті. Добірка привітань українців з Днем вишиванки від наших захисників – далі у матеріалі 24 каналу.

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Генеральний штаб Збройних Сил України

У Генштабі ЗСУ опублікували лаконічне привітання: "З Днем вишиванки, Україно!". На офіційній сторінці у фейсбук до допису також додали тематичне фото від Служби зв'язків з громадськістю 10-ї гірсько-штурмової бригади.

Генштаб ЗСУ привітав українців з Днем вишиванки / Фото 10-а гірсько-штурмова бригада ЗСУ

Оперативне командування "Схід"

В ОК "Схід" опублікували колаж з фото у вишиванках захисників та захисниці. Світлину не підписали, втім вона настільки промовиста, що все зрозуміло й без слів – українців вітають зі святом та пишаються нашим етнічним одягом.

Промовистий колаж-привітання від ОК "Схід" / Фото фейсбук Оперативне командування "Схід"

Закарпатський легіон

128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада оприлюднила щемливе відео під переможну пісню Kalush Orchestra "Стефанія". У ньому захисники зауважили, що вишиванка – це символ української нації.

Кожен хрестик, стібок, вишитий вручну з особливим трепетом, додає нам енергії, сил і мужності. Відчуваємо себе такими українськими чоловіками, яким немає рівних. Вишиванка для кожного військовослужбовця – це як форма, можна назвати її другою нашою формою. Це наша історія, історія боротьби за волю і свободу. Зараз ми створюємо нові візерунки,

– підкреслили бійці.

Привітання з Днем вишиванки від Закарпатського легіону: дивіться відео

Січеславці

25-а окрема повітрянодесантна Січеславська бригада також опублікувала відеопривітання. У ньому захисники та захисниці закликали українців пишатися та одягати вишиванки не лише на свято, але й у будні дні.

Вони зазначили, що український етнічний одяг – це духовна броня українців, наш генетичний код, оберіг, а також гордість вільного й нескореного народу, символ невмирущої культури та автентичності.

Привітання українців зі святом від січеславців: дивіться відео

ДПСУ

Державна прикордонна служба України привітала українців одразу двома повідомленнями – на офіційних сторінках у твітері та телеграмі. В одному з них прикордонники зазначили, що цьогоріч, на жаль, не всі мають можливість заповнити стрічку своїх соцмереж красивими вишиванками.

ДПСУ вітає українців з Днем вишиванки / Фото твітер Держприкордонслужба

У відео на честь Дня вишиванки, опублікованому ДПСУ, мовиться, що кожна вишиванка – це символ незламності та відродження України.

Ми загоїмо свої рани, прикрасимо квітами шрами. Знову розквітне українська доля, наче маки в полі. Україна – вишите відродження – сильні, незламні, вільні,

– промовляє голос за кадром.

СБУ

Служба безпеки України оприлюднила потужне відео на своїх сторінках у фейсбуці та телеграмі. Правоохоронці наголосили, що українська вишиванка – це про любов, боротьбу та перемогу. По ній завжди можна впізнати, хто свій, адже вишиванка – це символ вільних людей.

МВС

У Міністерстві внутрішніх справ також зазначили, що вишиванка – це наш захист та оберіг від зла. Українців закликали одягати її частіше та берегти генетичний код нації, а Україна – обов'язково переможе!

З Днем вишиванки українців привітали також у МВС / Фото фейсбук МВС України

ТрО

Територіальна оборона Збройних Сил України також привітала українців. Бійці наголосили, що вишиванка – це наш оберіг та зброя, й опублікували фото захисників.

Тероборонівці також носять вишиванки, адаптовані до воєнного часу / Фото фейсбук Територіальна оборона ЗС України

ДСНС та пес Патрон

Державна служба надзвичайних ситуацій привітала українців спільно з уже відомим на весь світ песиком Патроном. Тваринка нині змінила свій "бронік" на вишиванку. Разом з тим надзвичайники підкреслили, що попри свято робота все одно триває – спеціалісти відшуковують, розміновують та працюють на перемогу.

Патрон також вітає українців з Днем вишиванки / Фото фейсбук ДСНС України

До слова, фото патрона в українській вишитій сорочці на своїй телеграм-сторінці також опублікував очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Патрон у вишиванці / Фото з телеграму Андрія Єрмака

ГУР МО

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зауважили, що нині наша вишиванка – це піксель. Для захисників України вишита сорочка є оберегом, святинею та мостом між поколіннями.

Співробітники ГУР МО України щиро вітають всіх українців зі святом. Ми кожної миті боремося за те, щоб Україна мала свою ідентичність та національну пам'ять, за майбутнє вільної, незалежної нації та держави. Щоб кожен з нас міг вільно одягнути символ нашої свободи. Сьогодні, боронячи Україну від рашизму, воїни змінили свої ошатні вишиванки на камуфляж,

– підкреслили розвідники.

Піксель – це нині наша вишиванка / Фото телеграм Головного управління розвідки МО України

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