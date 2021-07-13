Пережил не один обстрел: защитники рассказали детали гибели бойца из Тернопольщины

Защитники Золотого рассказали об обстоятельствах гибели 43-летнего Владимира Яськива. Жизнь тернополянина 9 июля оборвала пуля вражеского снайпера.

Собратья и до сих пор не могут поверить в утрату, ведь боец был опытным, пережил не один обстрел и хорошо знал, как нужно действовать во время вражеских провокаций. Однако на этот раз оккупанты оказались хитрее.

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Под вечер оккупанты начали беситься

Армейцы вспоминают, что в тот день ничто не предвещало беды, ведь день прошел без обстрелов. Однако под вечер оккупанты начали беситься.

Сперва они применили станковые противотанковые гранатометы, а затем начали забрасывать 82-миллиметровыми минами.

Это было сделано для того, чтобы личный состав подразделения при обстреле из миномета прятался в какие-то укрытия, перекрытые щели – туда, где сможет защититься,

– рассказал военнослужащий Иван.



Боевики убили Владимира Яськива / Фото 28-й ОМБр имени короля Даниила

Боевики били из противотанковых ракет

Загнав минометами бойцов в укрытие, оккупанты начали палить из противотанковых ракет прямо по бойницам. По словам бойцов, погибший наблюдал и выискивал, откуда работает миномет противника, однако за ним уже наблюдал снайпер.

"Уже как-то ко всему были готовы, но не к такому, что снайпер дождется. Дождался, когда Володя высунулся, чтобы посмотреть. Он его сразу и снял", – рассказал военнослужащий Павел.

Оккупанты не прекратили обстрел

Владимир Яськив погиб на месте. Однако даже достигнув желаемого, российско-террористические войска не прекратили огонь.

Противник, нарушая все соглашения, не дал адекватно эвакуировать Владимира. После того, как противник понял, что произошло это событие, начал обстреливать нас из миномета,

– отметил защитник Юрий.

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Бойцы убеждены, что враг делал почву для дальнейших снайперских действий на этом участке фронта.

"Основной целью было разгромить наши позиции и наблюдательные пункты, чтобы в будущем мы эти наблюдательные пункты восстановили. Когда личный состав обустраивает позиции, все равно где-то попадется", – рассказал военнослужащий Юрий.

Каждое движение и выстрел врага были хорошо спланированными. Побратимы Владимира Яськива рассказали, что он был прекрасным человеком и воином, с которого можно брать пример. На него всегда можно было положиться и знать, что он никого не подставит.

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