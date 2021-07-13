Побратими й досі не можуть повірити у втрату, адже боєць був досвідченим, пережив не один обстріл і добре знав, як потрібно діяти під час ворожих провокацій. Однак цього разу окупанти виявилися хитрішими.

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Надвечір окупанти почали скаженіти

Армійці пригадують, що в той день ніщо не віщувало біди, адже день минув без обстрілів. Проте надвечір окупанти почали скаженіти.

Спершу вони застосували станкові протитанкові гранатомети, а потім почали закидати 82-міліметровими мінами.

Це було зроблено для того, щоб особовий склад підрозділу при обстрілі з міномета ховався у якісь укриття, перекриті щілини – туди, де зможе захиститися,

– розповів військовослужбовець Іван.



Бойовики вбили Володимира Яськіва / Фото 28-ї ОМБр імені короля Данила

Бойовики гатили з протитанкових ракет

Загнавши мінометами бійців в укриття, окупанти почали гатити з протитанкових ракет просто по бійницях. За словами бійців, загиблий спостерігав й вишукував, звідки працює міномет противника, однак за ним вже спостерігав снайпер.

"Вже якось до всього були готові, але не до такого, що снайпер дочекається. Дочекався, коли Володя висунувся, щоб подивитись. Він його зразу й зняв", – розповів військовослужбовець Павло.

Окупанти не припинили обстріл

Володимир Яськів загинув на місці. Однак навіть досягнувши бажаного, російсько-терористичні війська не припинили вогонь.

Противник, порушуючи всі угоди, не дав адекватно евакуювати Володимира. Після того, як противник зрозумів, що сталася ця подія, почав обстрілювати нас з міномета,

– зазначив захисник Юрій.

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Українські військовослужбовці назвали обстріл спланованою операцією російсько-терористичних військ. Бійці переконані, що ворог робив підґрунтя для подальших снайперських дій на цій ділянці фронту.

"Основною метою була розгромити наші позиції та спостережні пункти, щоб в майбутньому ми ці спостережні пункти відновлювали. Коли особовий склад облаштовує позиції, все одно десь попадеться", – розповів військовослужбовець Юрій.

Кожен рух і постріл ворога були добре спланованими. Побратими Володимира Яськіва розповіли, що він був прекрасною людиною та воїном, з якої можна брати взірець. На нього завжди можна було покластися й знати, що він нікого не підставить.

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