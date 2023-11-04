Спецназовцы из СБУ уничтожили "Терминатор" и "Солнцепек"

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ уничтожили на фронте "Терминатор" и "Солнцепек". Кроме того, через неделю наши защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники.

В Службе безопасности рассказали о новых достижениях спецназовцев ЦСО "А", а также показали результаты работы защитников.

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ВСУ уничтожили "Терминатор" и "Солнцепек"

Наши защитники уничтожили на фронте БМПТ "Терминатор" и "Солнцепек". Отметим, что "Терминатор" предназначен для того, чтобы поражать противотанковые средства противника. Также оккупанты используют его для подавления живой силы, вооруженной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием. Кроме того, эта БМПТ может поражать также танки, БМП, доты и дзоты.

Название "Солнцепек" говорит само за себя. Он предназначен для уничтожения живой силы, выведения из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений. Эта система стреляет зажигательными или термобарическими боеприпасами.

Кадры уничтожения "Терминатора" и "Солнцепека": смотрите видео

В СБУ также рассказали, что кроме "Солнцепека" и "Терминатора". Кроме того, только через неделю наши воины в самых горячих точках поразили:

19 танков,

12 ББМ,

9 артсистем и 1 РСЗО,

3 системы ПВО,

29 враждебных БпЛА,

2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки,

60 авто,

29 вражеских укреплений,

2 склада из БК.

Еще 145 оккупантов отправились на "концерт Кобзона".

Потери врага в войне выросли

По состоянию на утро 4 ноября в войне России против Украины погибли 304 100 российских оккупантов. 830 из них было ликвидировано за минувшие сутки.