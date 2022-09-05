Защитники уничтожили склад боеприпасов у Томиной Балки и пункт управления 35 армии врага

На Южнобугском направлении ситуация напряженная. Однако ход боевых действий контролируют украинские защитники и наносят россиянам урон.

Об этом рассказали в Оперативном командовании "Юг". Отметили, что у врага от 4 сентября нет боеприпасов вблизи Томиной Балки в Херсонской области.

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ВСУ успешно отработали огневые задачи на Юге

"Уничтожили понтонную переправу вблизи села Львовое, поразили пункт управления 35 армии в Каховском районе и 2 контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бригады береговой обороны в Николаевском и Бериславском районах", – написали в командовании.



Томина Балка / Скриншот карты

Горит состав боеприпасов у Томиной Балки: смотрите видео

Потери врагов

За прошедшие сутки на оккупированных территориях Юга украинская авиация 21 раз ударила по позициям врага, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств. Также оккупанты потеряли ряд транспортно-логистических объектов.

Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве. Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем,

– отметили в "Юге".

В целом на Юге Украины оккупанты потеряли:

104 военных;

6 танков;

26 единиц бронированной и автомобильной техники;

9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";

беспилотный разведчик "Элерон-10".

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