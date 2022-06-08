Защитники Запорожья обезвредили более 30 оккупантов и уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов

На Запорожском направлении 7 июня россияне не вели активных боевых действий. Однако наши воины продолжали их эффективно обезвреживать.

Русские сосредоточили основные усилия на содержании захваченных территорий и огневом поражении позиций наших войск. В то же время, Вооруженные Силы Украины продолжали мужественно держать рубежи и защищать землю от врага.

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Россияне обустраивают вторую линию обороны

Чтобы избежать огневого поражения от подразделений наших войск, кафиры приказали своим бойцам не находиться всем вместе. Кроме того, они усилили отдельные направления мобилизационного резерва. В течение суток враг активно совершенствовал инженерное оборудование второй линии обороны, а в отдельных районах проводил воздушную разведку с применением дронов.

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах:

Ореховая,

Гуляйполь,

Большая Новоселка.

Кроме того, они ужесточили свои подразделения в районе Васильевки.

Враг обстреливает жилые районы на востоке Украины

Вражеские войска открывали огонь из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре и домам местных жителей в Орехове, Гуляйполе, Камышевасе, Таврическом, Новоданиловке, Новоандреевке Пологовского района, а также по Каменскому, что в Васильевском районе. Кроме того, враг готовил из всего возможного оружия по нашим военным вдоль линии фронта.

В пригороде Запорожья силы ПВО сбили российскую ракету.

В результате вражеских артиллерийских ударов в районе пострадали ребенок, мужчина и женщина. Они получили осколочные ранения возле Таврического и Камышевахи. Также известно, что повреждения получила гражданская инфраструктура: около 20 домов, масличница, автомобиль и помещение магазина.

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Преступления россиян на оккупированных территориях

На захваченных территориях вражеские военные продолжают совершать преступления против мирного населения. В Мелитополе, Токмаке и Копани они похитили троих местных жителей. Кроме того, путинские солдаты активно мародерят, а награбленное отправляют в Россию. За последние сутки известно о угоне 6 легковых и 3 грузовых автомобилей.

Успехи ВСУ в Запорожье

В Запорожском направлении наши воины ведут оборонительную операцию и уничтожают личный состав и технику оккупантов. За сутки потери россиян составили:

19 бойцов личного состава, а еще 14 – ВСУ ранили;

6 боевых бронированных машин;

3 единицы автомобильной техники;

миномет;

2 склада хранения боеприпасов.

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