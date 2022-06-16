Защитники Запорожья за сутки уничтожили 8 оккупантов, 7 "Акаций" и 2 склада боеприпасов
Источник:штаб обороны Запорожского края
Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают защищать позиции и наносят ответ врагу, уничтожая его живую силу и технику.
Военные дают отпор врагу
В силах обороны Запорожского края опубликовали "отчет" по отработке вражеских позиций. Украинцам есть кому защищать!
Внимание Оккупанты ночью против 16 июня обстреляли Сумщину: 4 человека погибли
- за прошедшие сутки наши воины уничтожили 8 вражеских солдат и еще 14 человек ранили.
- уничтожили 7 единиц советских 152-мм дивизионных самоходных гаубиц.
Кроме того, уничтожены 2 вражеских состава боеприпасов, одна вражеская позиция и один наблюдательный пункт противника.
Российская армия потеряла 30% боевых ресурсов
К слову, в США заметили, что российская армия теряет боевую способность, потому что неэффективно использует свои силы. Да, около 30% всех боевых ресурсов армия уже потеряла.
Также в США похвалы украинских военных, заметив, что ВСУ используют гораздо лучше артиллерийские подходы и системы и эффективнее атакуют россиян.
ВСУ продолжает уничтожать кафиров
Только за сутки удалось ликвидировать 200 захватчиков . Всего с начала полномасштабного вторжения до 16 июня ВСУ уничтожили 32 950 российских кафиров.
В Генштабе ВСУ отметили, что эти цифры – приблизительны. Интенсивность боевых действий усложняет подсчет убитых оккупантов.
Больше потерь за прошедшие сутки враг понес на Бахмутском направлении.
Кроме того, в металлолом превратили тысячи единиц вражеской техники. В частности, 1440 танков, 3528 боевых бронированных машин, 722 артиллерийские системы, 230 реактивных систем залпового огня, 97 единиц ПВО, 2485 автомобилей и автоцистерн, а также 55 единиц специальной техники.Обратите внимание! Потери россиян будут расти более быстрыми темпами, когда Украина получит необходимое вооружение. В частности, ракетные системы HIMARS вместе с боеприпасами и обученными экипажами будут переданы Украине до конца июня.