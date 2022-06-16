Защитники Запорожья за сутки уничтожили 8 оккупантов, 7 "Акаций" и 2 склада боеприпасов

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают защищать позиции и наносят ответ врагу, уничтожая его живую силу и технику.

Военные дают отпор врагу

В силах обороны Запорожского края опубликовали "отчет" по отработке вражеских позиций. Украинцам есть кому защищать!

Внимание Оккупанты ночью против 16 июня обстреляли Сумщину: 4 человека погибли

за прошедшие сутки наши воины уничтожили 8 вражеских солдат и еще 14 человек ранили.

уничтожили 7 единиц советских 152-мм дивизионных самоходных гаубиц.

Кроме того, уничтожены 2 вражеских состава боеприпасов, одна вражеская позиция и один наблюдательный пункт противника.

Российская армия потеряла 30% боевых ресурсов

К слову, в США заметили, что российская армия теряет боевую способность, потому что неэффективно использует свои силы. Да, около 30% всех боевых ресурсов армия уже потеряла.

Также в США похвалы украинских военных, заметив, что ВСУ используют гораздо лучше артиллерийские подходы и системы и эффективнее атакуют россиян.

ВСУ продолжает уничтожать кафиров

Только за сутки удалось ликвидировать 200 захватчиков . Всего с начала полномасштабного вторжения до 16 июня ВСУ уничтожили 32 950 российских кафиров.

В Генштабе ВСУ отметили, что эти цифры – приблизительны. Интенсивность боевых действий усложняет подсчет убитых оккупантов.

Больше потерь за прошедшие сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Кроме того, в металлолом превратили тысячи единиц вражеской техники. В частности, 1440 танков, 3528 боевых бронированных машин, 722 артиллерийские системы, 230 реактивных систем залпового огня, 97 единиц ПВО, 2485 автомобилей и автоцистерн, а также 55 единиц специальной техники.

Обратите внимание – сопротивление украинцев на оккупированных территориях ломает планы России: смотрите видео

Потери россиян будут расти более быстрыми темпами, когда Украина получит необходимое вооружение. В частности, ракетные системы HIMARS вместе с боеприпасами и обученными экипажами будут переданы Украине до конца июня.