У Силах оборони Запорізького краю опублікували "звіт" по відпрацюванню ворожих позицій. Українців є кому захищати!

Увага Окупанти вночі проти 16 червня обстріляли Сумщину: 4 людини загинули

Протягом минулої доби наші воїни знищили 8 ворожих солдатів та ще 14 осіб поранили.

Також військові знищили 7 одиниць радянських 152-мм дивізійних самохідних гаубиць.

Крім того, знищено 2 ворожі склади боєприпасів, одну ворожу позицію і один спостережний пункт противника.

До слова, в США зауважили, що російська армія втрачає бойову здатність, адже неефективно використовує свої сили. Так, близько 30% усіх бойових ресурсів армія уже втратила.

Також у США похвали українських військових, зауваживши, що ЗСУ використовують набагато краще артилерійські підходи та системи та ефективніше атакують росіян.

ЗСУ продовжує нищити окупантів

Лише упродовж доби вдалося ліквідувати 200 загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення до 16 червня ЗСУ знищили 32 950 російських окупантів.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що ці цифри – приблизні. Інтенсивність бойових дій ускладнює підрахунок вбитих окупантів.

Найбільше втрат упродовж минулої доби ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Зверніть увагу! Втрати росіян зростатимуть швидшими темпами, коли Україна отримає необхідне їй озброєння. Зокрема, ракетні системи HIMARS разом з боєприпасами та навченими екіпажами передадуть Україні до кінця червня.

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