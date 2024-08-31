Кадры скажут больше, чем слова: фото бойцов, которых вернули из плена на День Независимости

В День Независимости Украина сумела вернуть домой 115 защитников. Известные фотографы Константин и Влада Либеровы показали, как выглядят военные сейчас и какими были до плена.

Домой 24 августа удалось вернуть защитников Мариуполя, военных моряков, пограничников, срочников (попали в плен в первые месяцы войны). К сожалению, домой не вернули ни одного азовца.

Заметьте Зеленский отреагировал на резкое высказывание "Редиса" относительно последнего обмена пленными

Фотографы опубликовали кадры с военными, которых вернули из плена

Фотографы Константин и Влада Либеровы отметили, что на фото – украинские защитники, которых Украина вернула домой во время обмена на День Независимости.

Традиционно, мы не можем ничего комментировать, давать оценку и пересказывать истории ребят. Все это будет ждать своего времени. Ничего и никогда не будет забыто. Но эти фотографии, надеемся, скажут вам о российском плену больше, чем любые слова,

– заявили художники.

Фотографы показали кадры, на которых возвращены из плена военные

Либеровы добавили, что дни обменов должны быть самым большим праздником для каждого из нас, а возвращение всех без исключения наших ребят домой является главным приоритетом, чего бы это ни стоило и сколько бы времени не заняло.

"Это то, что должно нас объединять, а не разделять", – добавили фотографы.

Стоит заметить, что это был 55 обмен пленными.

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Кстати, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец неоднократно реагировал на кадры, которые распространяли в сети. В частности, в июне распространили видео, на котором российские военные издеваются над украинскими военнопленными.

Тогда Лубинец обратился с официальными письмами в Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединенных Наций, чтобы они задокументировали факт издевательства и чтобы это стало очередным дополнением доказательной базы для будущего трибунала над преступниками.