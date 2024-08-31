Додому 24 серпня вдалось повернути оборонців Маріуполя, військових моряків, прикордонників, строковиків (потрапили у полон у перші місяці війни). На жаль, додому не повернули жодного азовця.

Зауважте Зеленський відреагував на різке висловлювання "Редіса" щодо останнього обміну полоненими

Фотографи опублікували кадри з військовими, яких повернули з полону

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови зазначили, що на фото – українські захисники, яких Україна повернула додому під час обміну на День Незалежності.

Традиційно, ми не можемо нічого коментувати, давати оцінку та переказувати історії хлопців. Все це чекатиме свого часу. Нічого й ніколи не буде забутим. Але ці фотографії, сподіваємось, скажуть вам про російський полон більше, ніж будь-які слова,

– заявили митці.

Фотографи показали кадри, на яких повернуті з полону військові

Ліберови додали, що дні обмінів мають бути найбільшим святом для кожного з нас, а повернення всіх без виключення наших хлопців та дівчат додому є головним пріоритетом, чого б це не вартувало і скільки б часу не зайняло.

"Це те, що має нас об'єднувати, а не розділяти", – додали фотографи.

Варто зауважити, що це був 55 обмін полоненими.

Дивіться також Строковики, оборонці Маріуполя, моряки, бійці за "Чонгар": кого повернула Україна під час обміну

До речі, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець неодноразово реагував на кадри, які поширювали у мережі. Зокрема, у червні поширили відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених.

Тоді Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй, щоб вони задокументували факт знущання і щоб це стало черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями.