Защитник "Азовстали" объяснил, благодаря чему смог выжить и не сломаться в российском плену
Источник:Госпогранслужба
После выхода из "Азовстали" многие украинские защитники попали в плен к оккупантам, где находились и находятся уже месяцы. Вернувшийся из плена военный Александр рассказал, как смог не сломаться в этом аду.
Защищая "Азовсталь", защитник Украины получил ранение ноги. Впоследствии попал в плен, где провел долгих 6 месяцев.
Достойно внимания Выход из "Азовстали" и протесты в Грузии: интервью с Михаилом Подоляком
Что помогло сохранить дух
И за это время ему и многим его товарищам приходилось прилагать усилия, чтобы выжить и не сломаться в русском плену. Помогали в этом, в частности, разговоры о мирной жизни. Они вспоминали о семьях, путешествиях и еде.
Рассказывали друг другу рецепты, представляя мясо, фрукты и душистый хлеб. Я верил, что вернусь домой и вернулся,
– рассказал пограничник.
После возвращения в Украину Александр не покинул военную службу. Сегодня военнослужащий передает свой опыт другим бойцам и учит их тактической медицине.
Александр сегодня учит побратимов / Фото ГПСУ
Возвращение защитников "Азовстали" домой в 2023 году
- В канун Нового года, 31 декабря 2022 года, украинцы получили прекрасное известие о масштабном обмене пленными. Тогда домой вернулись 140 защитников нашего государства. Среди них были и защитники "Азовстали" и даже легендарный оттуда пес Адик.
- Уже через несколько дней, 8 января, впервые в 2023 году Украина вернула из плена еще полсотни защитников. Тогда из плена удалось освободить офицеров, рядовых и сержантов.
- Следующий обмен произошел через месяц, 16 февраля. Украине удалось вернуть из российского плена 100 военных и 1 гражданского, среди которых были защитники Мариуполя, включая 63 воинов из "Азовстали".
- Последний масштабный обмен состоялся 7 марта, когда домой вернулись 130 украинцев. Среди них были герои "Азовстали", Бахмута и Соледара, большинство из которых имеют тяжелые ранения.