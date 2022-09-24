Как Берлускони зашкварился накануне выборов в прямом эфире итальянского RAI 1

В воскресенье в Италии пройдут парламентские выборы. После очередного политического кризиса, в результате которого была разрушена парламентская коалиция, а правительство было вынуждено уйти в отставку, в стране сложилась чрезвычайная ситуация. К власти рвутся (и могут прийти) правые партии. Большинство из них являются "старыми и новыми друзьями путина".

На днях скандально известный итальянский политик Сильвио Берлускони не сдержался в прямом эфире национального общественного вещателя RAI 1 и выпалил шокировавшее даже "бывалую" Италию заявление. По словам Берлускони, путина якобы "подтолкнули к вторжению в Украину, а россияне хотели поставить в Киеве "порядочных людей". К сожалению, на результаты выборов этот зашквар вряд ли сможет повлиять – люди сфокусированы на своих внутренних проблемах. Об этом говорится в материале Today .it, адаптацию которого предлагаем вашему вниманию.

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Зашквар Берлускони

Сильвио Берлускони, выступая на ток шоу "Двери в дверь" ("Porta a porta"), на государственном канале Rai 1, позволил себе воспроизвести нападение россии на Украину, что вызвало серьезные споры и возмущения.

Журналист Бруно Веспа спросил его, признает ли он "в своем старом друге того человека, который ответственен за поднятие планки конфликта, и теперь угрожает "прибегнуть к ядерному удару".

На что Берлускони ответил, что "путин попал в сложную и драматическую ситуацию". Он упомянул "о миссии представителей двух пророссийских республик Донбасса, которые отправились в Москву, чтобы поговорить там со всеми – с газетами, телевидением, министрами. Далее Берлускони в духе роспропаганды рассказывает, как предводители боевиков пожаловались путину, якобы "Зеленский усилил нападения на них", доведя количество погибших до 16 тысяч. И попросили его защитить их, потому что если бы путин этого не сделал, неизвестно, как далеко могла бы зайти ситуация. По словам Берлускони, "российское население, его партия и министры заставили путина прийти к такому шагу и придумать эту "специальную операцию".

Таким образом, Берлускони не только "обелил" путина, но и снял с него всю ответственность. Он особо цинично добавил: "Войска должны были войти в Украину, через неделю добраться до Киева и заменить правительство Зеленского на "порядочных людей", а через неделю вернуться".

Затем Берлускони попытался исправиться и оправдаться, подтвердив поддержку своей партии поставке оружия в Киев. Обеспокоенность из-за слов Берлускони просматривается и в оправдательном заявлении Forza Italia (партия Берлускони), опубликованном после зашквара.

"Как известно, упрощение иногда неверно", – утверждает Берлускони, который через пресс-секретаря объяснил: "возможно, меня неправильно поняли, я просто "летописец" и сообщал о мнениях других". "Агрессия против Украины, – продолжает Берлускони, – неоправданная и неприемлемая, позиция Forza Italia четкая и ясная: мы никогда не сможем ни в коем случае и ни по какой причине прекратить наше участие в Европейском Союзе и Атлантическом альянсе".

Берлускони и путин издавна имели теплые отношения. В частности, в 2015 году итальянский политик посетил оккупированный Крым и вместе с путиным незаконно откупорил 240-летнюю бутылку вина.После того, как Берлускони в 2011 году покинул пост премьер-министра Италии, он поддерживал связь с путиным. Но после вторжения пути перестал отвечать на звонки Берлускони

В середине апреля Берлускони впервые высказался по поводу российского вторжения в Украину. Он сказал, что разочарован поведением путина. Тогда Берлускони говорил, что российская агрессия привела кремль в руки Китая. В то же время, в конце мая бывший итальянский премьер отметился скандальным заявлением. Он сказал, что Европа должна приложить усилия, чтобы Украина приняла требования путина.

Как отреагировали в Италии и Европе

Реакций на это не хватило. Конечно, Берлускони нарвался на шквал критики от разных политических деятелей, увидевших в его заявлениях "громкий автогол".

"Скандальные и очень серьезные слова", – заявил Энрико Летта – секретарь Демократической партии Италии,

"Берлускони говорил как генерал Путина", – возмутился Календа, – экс-министр экономического развития Италии.

Реакция дошла и до европейских институтов:

Главный представитель исполнительной власти ЕС Эрик Мамер, которого спросили об этом во время брифинга для печати, ответил: "без комментариев".

Представитель ЕС по иностранным делам Питер Стано кивнул, улыбаясь. Пародия напомнила улыбку Меркель и Саркози, когда в 2011 году они были озабочены тем, как ответить на вопрос о надежности итальянского правительства.

К сожалению, "подобные заявления меняют мнение очень маленького количества голосов, люди не очень заинтересованы во внешней политике", – признает Ренато Маннхаймер, глава избирательного агентства Eumetra.

"Я думаю, что он оговорился о том, во что верит, но не хочет говорить вслух", – отметил Антонио Ното, менеджер NotoSondaggi.

Что будет делать Италия в случае победы правоцентристов

Под руководством премьер-министра, идущего с должности – Марио Драги, Италия была ярым сторонником западных санкций в отношении россии после вторжения. Джорджия Мэлони (лидер самой популярной согласно опросам партии "Братья Италии") взяла на себя обязательство сохранить эту позицию. А вот позиции Берлускони и Сальвини были противоречивыми.

По данным последних опросов, по итогам этих выборов может образоваться правая коалиция, в которую войдут:

ультраправые "Братья Италии" (25%), возглавляемые Джорджием Мелони,

антимигрантская "Лига" Маттео Сальвини (13% поддержки),

"Форца Италия" Сильвио Берлускони (7%).

В общем, правые могут получить 45%. Левые же во главе с Демократической партией получат 22%, тогда как популистское "Движение пяти звезд" (M5S) может получить 13%.

Что рядовые итальянцы говорят о выборах и поддержке Украины

25 сентября итальянцы изберут депутатов двух палат парламента. После конституционного референдума палаты будут сокращены вдвое: до 400 членов в Палате депутатов и 200 в Сенате. Результаты голосования могут оказать решающее влияние на внешнюю политику Италии, в том числе и на поддержку Украины в контексте войны против россии.

Итальянские граждане ожидают побед правоцентристов на выборах в парламент. И все же они надеются, что страна продолжит и дальше поддерживать Украину.

Впрочем, некоторые из опрошенных выразили опасение, что новое правительство может ослабить поддержку, поскольку некоторые правые силы имеют связи с путиным.

Что итальянцы думают о выборах и поддержке Украины: смотрите видео