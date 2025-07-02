У россиян далеко не все в порядке, – военный о ситуации на Днепропетровщине

Российские пропагандисты заявляли, что армия РФ якобы вошла в первое село на Днепропетровщине – Дачное. В Генеральном штабе эту информацию опровергли: группа оккупантов, которая пробралась в населенный пункт, была ликвидирована.

Стоит заметить, что сейчас враг активно действует на Покровском направлении. Как заметил 24 Каналу военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, российские войска действительно имеют определенный план.

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Могут ли россияне закрепиться на Днепропетровщине

Еще в августе – сентябре 2024 года оккупанты хотели зайти в Покровск, но это им не удалось. Тогда они решили окружить город и так выйти на админграницы с Днепропетровской областью.

Но за год оккупанты получили не слишком серьезные продвижения, за которые заплатили большую цену. Учитывая количество штурмов врага, украинские военные держатся очень хорошо.

Сейчас россияне в очередной раз активизировались. Есть большое количество российских военнослужащих. Это значительная группа войск, которая продолжает наступать. Ее целью является захват Покровска и выход на Днепропетровщину,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Зайти в новую область – очень важно для врага, потому что это одна из главных пропагандистских задач. Именно для этого они снимали видео с триколором и максимально быстро распространяли информацию о "захвате" села Дачное.

Ситуация на Днепропетровщине: смотрите на карте

"Эта военно-пропагандистская акция имеет две цели. Первая – показать видео, чтобы поднять боевой дух, потому что в российской армии далеко не все в порядке. Там есть ослабление позиций, дезертирство", – подчеркнул военный.

Пропагандисты хотели показать, что якобы все в порядке и их армия еще может одержать победы.

А вторая цель – запугать украинцев, посеять панику, деморализовать, чтобы мы не имели силы для сопротивления.

Сегодня даже теоретически сложно представить, что Россия сможет закрепиться в Днепропетровской области. Для этого ей не хватает ресурсов. Попытки проникновения ДРГ действительно есть, но постоянного присутствия противника на территории Днепропетровской области нет.

Даже если представить, что враг создал бы незначительный плацдарм, то сомнительно, что они бы двинулись дальше. Ведь перед ними стоят другие задачи,

– добавил Александр Мусиенко.

Прежде всего оккупанты хотят полного захвата Донецкой области, поэтому будут продвигаться на Славянск – Краматорск. Относительно других операций пока рано говорить, ведь неизвестно, или осенью у противника вообще будут силы для их реализации.

Заметим, в Генштабе сообщили, что село Дачное находится под контролем Украины. Оккупанты действительно делают попытки прорыва, но сталкиваются с сопротивлением ВСУ. Группу, которая фотографировалась с российским флагом, – уже ликвидировали.