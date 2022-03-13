Заслуженный военный летчик России призвал оккупантов прекратить обстрелы: видео
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Заслуженный военный летчик России, полковник авиации Геннадий Штерн, обратился к российским военным летчикам с призывом немедленно прекратить уничтожение мирных украинских городов и сел.
Мужчина заявил, что вырос в Черкасской области, оттуда пошел в авиацию.
К теме Беспилотники, истребитель и Су-34: за сутки ВСУ сбили 6 единиц авиатехники
"В это особое время обращаюсь к летчикам фронтовой авиации ВВС России!.. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами чудесную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно пахать и засевать, а не гробить", – заявил летчик.
Геннадий Штерн подчеркнул, что он вместе с россиянами летал в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов.
Мужчина отметил, что воспитал двух командующих в воздушных силах Украины:
- западного направления – генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича,
- восточного направления – полковника Листопада Валентина Антоновича.
Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должно быть в прицелах ваших самолетов, прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха,
– заявил Геннадий Штерн.
Он добавил, что жду решения российских военных и подчеркнул, что уверен в небезразличной поддержке всех ветеранов авиации.
Смотрите обращение военного летчика России к оккупантам:
Напомним, что утром 13 марта жители Львова и области впервые за время войны услышали звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что россияне нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области.