Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко. Как известно, из-за вражеских обстрелов Запорожская АЭС работает с рисками утечки водорода и распыления радиации.

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"Уже сейчас ясно, что путин не остановится. Ядерный шантаж стал его стратегией", – сказал Яковенко.

По словам оппозиционера, в сложившейся ситуации нужна жесткая и четкая позиция Запада. Он считает, что западные политики не заставят себя ждать с такими заявлениями.

Как прекратить ядерный шантаж со стороны россии

Впрочем, как отметил политик, существует гораздо более действенный способ повлиять на путина. Спецслужбы США и Великобритании должны организовать "утечку" информации по неофициальным каналам о том, что готовятся нанести путину большой вред.

Это должна быть целенаправленная "утечка" информации. Нужно донести, что если путин будет угрожать уничтожением планеты, то спецслужбы стран НАТО найдут возможность уничтожить его персонально,

– подчеркнул журналист.

Он добавил, что президент США Джо Байден или премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделать такие заявления публично не могут. Однако с помощью неофициальных каналов спецслужбы могут донести это сообщение адресату.

"путин – главный террорист планеты"

Яковенко предположил, что спецслужбы стран Запада могут не только распространить информацию о возможной ликвидации кремлевского диктатора, но и реально запланировать такую спецоперацию. Он напомнил, что в мировой истории были случаи, когда успешно уничтожали особо опасных террористов.

А сейчас главным террористом планеты является путин. Конечно, это более сложная история, чем

уничтожение Усама бен Ладена и других. Это трудная, но посильная задача,

– отметил политик.

Что может остановить путина

Он добавил, что информация об угрозе, запущенной спецслужбами, может действительно повлиять на путина.

Непосредственная угроза его жизни – это то, что его остановит. Путину наплевать на интересы россии и россиян. Но он очень боится за свою жизнь,

– подчеркнул Яковенко.

Яковенко рассказал, могут ли ликвидировать путина из-за угроз на ЗАЭС: смотрите видео

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