Заставить украинский народ не удастся, — Буданов о риске принуждения к миру

Немецкое издание Die Welt писало, что зимой Запад будет якобы давить на Украину для прекращения войны. Такое заявление уже прокомментировал начальник ГУР.

Кирилл Буданов отметил, что при желании можно сделать много шагов, которые усложнят наше положение. Однако украинское общество не смогут заставить к миру.

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Не смогут остановить людей

Вынудить украинский народ, украинское общество к миру им не удастся. Могут быть созданы искусственные условия, при которых количество жертв в нашей стране значительно увеличится, как и проблемы. То есть меньше боеприпасов, меньшая поддержка экономики,

– отметил начальник ГУР.

Также добавил, что это чисто технические вещи, но они не могут остановить украинцев. Кроме того, Буданов посоветовал людям, пытающимся протолкнуть такие нарративы, особенно через СМИ, подумать, что будет, если Украине по каким-либо причинам не удалось вернуть свои территории. В частности, как это отразится на странах заказчиков.

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Условие для дипломатического завершения войны

Украинский лидер отметил, что наше государство не исключает дипломатического завершения войны. Однако только за одного условия.

"Если Россия выйдет с нашей территории – включится дипломатия", – подчеркнул Владимир Зеленский.