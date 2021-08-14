Заставлял врать журналистам: боевика будут судить за пытки пленных
Источник:Офис генпрокурора
В суд направили обвинительный акт в отношении украинца, который был так называемым "заместителем министра информации" на оккупированных территориях. Его обвиняют в пытках пленных и пропаганде коммунистического режима.
Кроме того, в 2014 – 2015 году боевик посягал на территориальную целостность и принимал участие в деятельности террористической организации.
Читайте также "Пьяный, нажрался": российский оккупант открыл огонь по своим, погибли также гражданские
В чем подозревают боевика
- В организации агитационной работы среди населения,
- пропаганде идей "Русского мира",
- освещении деятельности террористической организации;
- дискредитации деятельности украинской власти, задействованных в ходе проведения антитеррористической операции.
Боевик пытал пленных
Выяснили, что мужчина в подвалах захваченного боевиками здания СБУ в Донецкой области неоднократно заставлял пленных украинцев врать российским журналистам. Например, говорить о якобы умышленных артиллерийских обстрелах ВСУ жилых домов и о надлежащих условиях содержания в плену.
Если украинские военнослужащие отказывались, боевики пытали их.Обратите внимание! Судью из Луганска подозревают в госизмене. В 2014 году она вошла в состав рабочей группы "народного совета" оккупантов, чем предала присягу на верность Украине. Впоследствии женщина стала заместительницей самопровозглашенного председателя Верховного суда администрации России в Луганской области.