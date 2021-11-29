Засыпает снегом и заливает дождем: на всей территории Украины – штормовое предупреждение
Источник:Укргидрометцентр
В Украине 29 ноября разгуляется непогода. Синоптики предупредили, что во всех областях, без исключений – потенциально опасные погодные условия. Кому придется столкнуться со ливнями, а кому – с мокрым снегом.
По всей Украине будут фиксироваться мощные порывы ветра. Его скорость будет достигать 15 – 20 метров в секунду.
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Восточные и центральные области накроют ливни
Восточные и центральные регионы Украины будут страдать 29 ноября от сильных дождей и ливней. На Западе, в частности, во Львовской, Закарпатье и Ивано-Франковской области будет засыпать мокрым снегом и без дождя также не обойдется.
В остальных областях опасность будет представлять собой мощный ветер. Хотя осадки прогнозируют по всей территории Украины.
Прохладнее всего будет во Львовской и Ивано-Франковской областях – только +2 ... +4, а выше столбики термометров поднимутся в Крыму. Здесь совсем непривычные для конца ноября показатели +17...+19.Обратите внимание! Киев тоже накроют осадки – дождь будет падать днем. А температура будет колебаться в пределах +7…+9.
Какая будет погода в последние дни осени:
- Конец осени принесет в Украину пасмурную погоду.
- В большинстве областей пройдут дожди и мокрый снег.
- Несмотря на прохладную погоду, ночных морозов в конце ноября ждать не стоит.
- Между тем, в декабре 2021 года средняя температура в Украине будет от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла. Это близко к климатической норме.