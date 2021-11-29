Засыпает снегом и заливает дождем: на всей территории Украины – штормовое предупреждение

В Украине 29 ноября разгуляется непогода. Синоптики предупредили, что во всех областях, без исключений – потенциально опасные погодные условия. Кому придется столкнуться со ливнями, а кому – с мокрым снегом.

По всей Украине будут фиксироваться мощные порывы ветра. Его скорость будет достигать 15 – 20 метров в секунду.

Тем временем Карпаты засыпает снегом: очаровательные фото с вершин

Восточные и центральные области накроют ливни

Восточные и центральные регионы Украины будут страдать 29 ноября от сильных дождей и ливней. На Западе, в частности, во Львовской, Закарпатье и Ивано-Франковской области будет засыпать мокрым снегом и без дождя также не обойдется.

В остальных областях опасность будет представлять собой мощный ветер. Хотя осадки прогнозируют по всей территории Украины.

Прохладнее всего будет во Львовской и Ивано-Франковской областях – только +2 ... +4, а выше столбики термометров поднимутся в Крыму. Здесь совсем непривычные для конца ноября показатели +17...+19.

Киев тоже накроют осадки – дождь будет падать днем. А температура будет колебаться в пределах +7…+9.

Штормовое предупреждение в Украине 29 ноября / Карта Укргидрометцентра

Какая будет погода в последние дни осени: