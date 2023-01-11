"Затягивание – плохой сценарий": у Зеленского ответили, когда закончится война

Украина не может позволить России затянуть войну – это плохой сценарий для нас. Следовательно, война закончится до конца этого года, в 2023-м.

Уверенность в этом выразил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью на ютуб-канале Голованов. Он объяснил, почему это важно.

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Очень коротко и четко: первое – война закончится в 2023 году. Это важно. Потому что для нас затягивание – это очень плохой сценарий и очень плохой процесс,

– сказал он в интервью Василию Голованову.

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Подоляк убежден, что Россия хочет "подвесить войну" и существенно снизить интенсивность боевых действий.

"Именно для этого Россия использовала псевдоинициативу о рождественском "прекращении огня", – добавил советник.

Напомним, что в канун Рождества кремлевский диктатор поручил министру обороны страны-агрессорки Шойгу инициировать режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января вдоль "всей линии столкновения сторон в Украине". Украина такого "предложения" не приняла. Впрочем, враг нарушил собственные договоренности и продолжал штурмовать позиции наших военных в Донецкой области.

Главное о приближении победы Украины

Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес убежден, что идея о переговорах с Россией нереальна. Он подчеркнул, что страну-агрессорку нужно победить на поле боя.

США хотят изменить текущую динамику войны в Украине более эффективной, об этом свидетельствуют масштабы военной помощи. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс отметил, что они будут передавать воинам ВСУ еще больше оружия и систем ПВО.

Кроме того, сейчас в Европе идет дискуссия, какая страна должна начать поставки в Украину тяжелых танков Leopard 2. Польша и Финляндия заявляют, что могут их передать, но Германия пока размышляет.

Западные страны уже сообщили о том, что передадут Киеву боевые машины пехоты Bradley и Marder.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что для окончания полномасштабной войны Украина должна освободить все захваченные россиянами территории, включая Крым и Донбасс.