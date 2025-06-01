Купались в море: двое мужчин подорвались на мине в Затоке

Днем 7 июня два человека погибли в поселке Затока. Правоохранители позже подтвердили, что это произошло в результате подрыва мины на побережье.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.

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Что известно об инциденте в Затоке

Сотрудники полиции сообщили, что в море погибли два человека. Они устанавливают обстоятельства.

Происшествие произошло сегодня, 7 июня, днем в поселке Затока Каролино-Бугазской общины,

– отметили в полиции.

Правоохранители подтвердили для издания "Думская", что два человека погибли в результате подрыва мины в курортной Затоке. Также в местных телеграмм-каналах распространили видео с места происшествия.

Место трагедии: смотрите видео местных телеграмм-каналов

Напомним, что день назад, 6 июня, в Одесской области в результате взрыва авто погиб работник местного ТЦК и СП. Это произошло в Березовском районе области.

Собеседник Суспильного в Березовской ОТГ сообщил, что других пострадавших от взрыва автомобиля не было. Загорелась одна машина.