Разумное решение, на мой взгляд, – командующий ВМС о затоплении "Гетмана Сагайдачного"

Россия в полномасштабной войне против Украины теряет свои корабли. В то же время, единственной чувствительной потерей для нашего государства в море стал фрегат "Гетман Сагайдачный".

Командующий военно-морскими силами Алексей Неежпапа рассказал, что по состоянию на 24 февраля 2022 года на фрегате начались ремонтно-модернизационные работы. Он подчеркнул, что корабль не мог участвовать в обороне от российской агрессии.

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Корабль не должен добраться врагу

По словам Неежпапы, на "Гетмане Сагайдачном" не было энергетики, все дизель-генераторы подлежали полной замене, шел ремонт турбин, все вооружение было неисправным.

Поэтому тогда было принято разумное решение.

Это прописано в положении "О корабельной службе": корабль не должен добраться до врага,

– отметил командующий ВМС.

Тогда россияне продвигались очень быстро и уже были на подступах к Николаеву.

Команду затопить фрегат дал тогдашний министр обороны