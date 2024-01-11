Разумное решение, на мой взгляд, – командующий ВМС о затоплении "Гетмана Сагайдачного"
Источник:"Украинская правда"
Россия в полномасштабной войне против Украины теряет свои корабли. В то же время, единственной чувствительной потерей для нашего государства в море стал фрегат "Гетман Сагайдачный".
Командующий военно-морскими силами Алексей Неежпапа рассказал, что по состоянию на 24 февраля 2022 года на фрегате начались ремонтно-модернизационные работы. Он подчеркнул, что корабль не мог участвовать в обороне от российской агрессии.
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Корабль не должен добраться врагу
По словам Неежпапы, на "Гетмане Сагайдачном" не было энергетики, все дизель-генераторы подлежали полной замене, шел ремонт турбин, все вооружение было неисправным.
Поэтому тогда было принято разумное решение.
Это прописано в положении "О корабельной службе": корабль не должен добраться до врага,
– отметил командующий ВМС.
Тогда россияне продвигались очень быстро и уже были на подступах к Николаеву.
Команду затопить фрегат дал тогдашний министр обороны
- Корабль "Гетман Сагайдачный" затопили в самом начале полномасштабного вторжения, то есть почти два года назад. Соответствующую команду дал тогдашний глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он объяснил свои действия в сообщении на своей странице в фейсбуке.
- Основной задачей, которую перед собой ставил Алексей Резников, было уберечь фрегат от попадания в руки врага, ведь тогда россияне могли его использовать в свою пользу. В частности, для диверсий.
- Тогда он также отметил, что решение было очень сложным.