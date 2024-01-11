Командувач військово-морських сил Олексій Неїжпапа розповів, що станом на 24 лютого 2022 року на фрегаті розпочались ремонтно-модернізаційні роботи. Він наголосив, що корабель не був спроможний брати участь у обороні від російської агресії.

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Корабель не мав дістатися ворогу

За словами Неїжпапи, на "Гетьмані Сагайдачному" не було енергетики, всі дизель-генератори підлягали повній заміні, йшов ремонт турбін, все озброєння було несправним.

Тому тоді ухвалили розумне рішення.

Це прописано в положенні "Про корабельну службу": корабель не повинен дістатися ворогу,

– зазначив командувач ВМС.

Тоді росіяни просувались дуже швидко та вже були на підступах до Миколаєва.

Команду затопити фрегат дав тодішній міністр оборони