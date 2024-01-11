Командувач військово-морських сил Олексій Неїжпапа розповів, що станом на 24 лютого 2022 року на фрегаті розпочались ремонтно-модернізаційні роботи. Він наголосив, що корабель не був спроможний брати участь у обороні від російської агресії.
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Корабель не мав дістатися ворогу
За словами Неїжпапи, на "Гетьмані Сагайдачному" не було енергетики, всі дизель-генератори підлягали повній заміні, йшов ремонт турбін, все озброєння було несправним.
Тому тоді ухвалили розумне рішення.
Це прописано в положенні "Про корабельну службу": корабель не повинен дістатися ворогу,
– зазначив командувач ВМС.
Тоді росіяни просувались дуже швидко та вже були на підступах до Миколаєва.
Команду затопити фрегат дав тодішній міністр оборони
- Корабель "Гетьман Сагайдачний" затопили на самому початку повномасштабного вторгнення, тобто майже два роки тому. Відповідну команду дав тодішній очільник Міноборони України Олексій Резніков. Він пояснив свої дії у дописі на своїй сторінці у фейсбуці.
- Основним завданням, яке перед собою ставив Олексій Резніков, було вберегти фрегат від потрапляння в руки ворога, адже тоді росіяни могли його використати на свою користь. Зокрема, для диверсій.
- Тоді він також зазначив, що рішення було дуже складним.