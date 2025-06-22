Возле Сицилии подняли яхту Bayesian, которая затонула с британским миллиардером Майком Линчем
- Роскошная яхта Bayesian затонула возле Сицилии в августе 2024 года из-за шторма, который, вероятно, вызвал водяной смерч.
- На борту яхты находилось 22 человека, из которых 15 спасены, один найден мертвым, а шесть, включая британского миллиардера Майка Линча, пропали без вести.
- Поднятие яхты с глубины 50 метров проходило в течение трех дней.
В 2024 году у берегов Сицилии роскошная британская яхта Bayesian попала под мощный шторм и затонула. Судно удалось поднять.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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Что известно о трагическом затоплении яхты
Британскую яхту, которая затонула еще в августе 2024 года, впервые подняли. За последние три дня судно медленно поднимали с глубины 50 метров, чтобы закрепить стальные стропы, ремни и специальные подъемные петли под киль. В пятницу, 20 июня, над водой стало видно верхнюю часть пассажирской зоны, где располагались каюты.
Капитан Ник Слоун, который руководил известной операцией по поднятию круизного лайнера Costa Concordia в 2014 году, подчеркнул, что эта миссия будет крайне сложной.
После первого подъема судно стабилизируют чуть выше дна и проведут двойной осмотр, чтобы убедиться, что все точки крепления и спасательные стропы находятся в правильных местах,
– рассказал он.
Напомним, что яхта затонула вследствие, предположительно, водяного смерча который образовался во время бури прямо в месте стоянки яхты возле поселка Портичелло. На борту было 22 человека: 10 членов экипажа и 12 пассажиров. 15 человек спасены, один человек найден мертвым, а еще шесть - пропали без вести.
Среди пропавших – 59-летний британский техномагнат Майк Линч, известный как "британский Билл Гейтс".