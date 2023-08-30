Враг тренируется затапливать свои корабли, – Братчук о затоплении барж у Крымского моста
Оккупанты создали заграждение у Крымского моста из затопленных барж. Но это не поможет врагу, поскольку расстояние между ними остается по 200 метров.
Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что так россияне пытаются защититься.
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"Думаю, для "Малышей" (надводных дронов – 24 Канал), для нашей флотилии, а возможно уже и флота надводных морских дронов, это не станет препятствием", – подчеркнул Братчук.
Помогут ли россиянам затопленные паромы защитить Крымский мост: смотрите видео
Многое зависит от боевой части – веса взрывчатки надводного беспилотника. Более того, даже определенная часть дронов и может использоваться именно для того, чтобы пробить эти заграждения.
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" добавил, что украинские военные также видят все вызовы и риски, поэтому найдут возможность и дальше наносить удары по инфраструктуре врага.
Враг тренируется затапливать свои корабли Черноморского флота России. У них есть исторический опыт. Они очень много говорят о Российской империи. Помним, как оттуда удирал барон Врангель и что он делал с кораблями. Оставил всего несколько, на которых была эвакуация,
– рассказал Сергей Братчук.
Возможно, этот исторический опыт снова понадобится оккупантам.
Враг пытается защитить Крымский мост
- Оккупанты затопили паромы у Крымского моста. Так враг хочет создать защитную полосу перед переправой.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина, конечно, знает, как россияне охраняют незаконно построенный мост. Он отметил, что боновые заграждения врага и затопление судов вблизи моста могут осложнить работу сил обороны Украины. Однако, они ее не остановят.
- Военный аналитик и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман убежден, что врагу не помогут затопленные паромы спасти Крымский мост. Его все равно затопят тем или иным способом.