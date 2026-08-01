Затоплен контейнеровоз и взрывы в 1600 километрах: Украина снова била по объектам врага

Украинские Силы обороны нанесли серию сокрушительных ударов по стратегическим объектам России на море и в глубоком тылу. Результатом сделок стало затопление крупного подсанкционного судна и поражение важной нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

О результативной работе украинских военных рассказал Президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что целями Сил обороны становятся четко определенные объекты, обеспечивающие российскую агрессию.

Новые поражения Сил обороны

На протяжении ночи украинские военные использовали средства поражения средней дальности в акваториях Черного и Азовского морей. Одним из ключевых результатов стало затопление подсанкционного российского контейнеровоза Yanina. Президент отметил, что судно шло под флагом России и имело вместимость более 100 тысяч тонн. После точного удара оно пошло ко дну.

В то же время подразделения Службы безопасности Украины нанесли удары по инфраструктуре трех российских нефтеперерабатывающих заводов в Башкортостане. Объекты расположены на расстоянии почти 1600 км от границы и ежегодно перерабатывают миллионы тонн нефти. А значит, обеспечивают горючим военную машину врага.

Меткость Сил обороны по стратегическим объектам врага: смотрите видео

Продолжаем наше справедливое давление. План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется,

– написал Зеленский, поблагодарив защитников за точность.

Напомним, Силы обороны также нанесли удары по стратегическим объектам противника на временно оккупированных территориях. В частности, бойцы отработали по составу морских безэкипажных катеров в Крыму и по двум железнодорожным мостам. К тому же под прицелом находились объекты на ТОТ Херсонщине и Запорожской области.