Пробки на въезде в Крым растянулись уже на 10 километров
Источник:Радио Свобода
На въезде в Крым образовалась пробка из фур на 10 километров. Об этом сообщил глава российской ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.
Он не уточнил, с какой стороны образовалась пробка. Прикрепил видео, где видны пробки, в очереди преимущественно были грузовые автомобили.
Смотрите также Хотели отправить на Херсонщину: россияне разбили свою бронетехнику на крымском мосту
Очереди на въезде в Крым
"Торговые сети, ритейл начинают готовиться к праздникам, к православной пасхе и более далеким майским праздникам. Увеличение грузового потока прогнозировано и связано с пополнением, накоплением товарных остатков накануне праздников", – заявил Цуркин.
Отмечают, что в последнее время перед Керченским мостом все чаще образуются пробки, достигающие нескольких километров. Вероятная причина – увеличение времени досмотра транспорта после открытия автомобильного движения по всем полосам моста.
Очередь на въезде в Крым: смотрите видео
Россияне разбили свою бронетехнику на крымском мосту
- Российские захватчики решили переправить 5 единиц бронетехники через так называемый крымский мост, чтобы усилить свои войска на временно оккупированной Херсонской области. Однако что-то пошло не так, и эта техника не переехала через мост.
- Бронетехника попала в ДТП. По официальной версии, причиной этого стало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния при движении в составе колонны".
- Эта бронетехника ехала в Херсонскую область и должна была доукомплектовать подразделения оккупантов, действующих на Приднепровском направлении. Но вместо того 4 из 5 бронеавтомобилей нуждаются в серьезном ремонте.