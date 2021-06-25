В завалах дома в Майами исчезла сестра первой леди Парагвая – Голос Америки

В США, недалеко от Майами, частично обрушился жилой дом. Известно, что один человек погиб, 10 ранены. Неизвестным остается местонахождение еще 51 жителя, которые на момент обвала должны были быть дома.

Об этом сообщили их родные, которые позвонили на горячую линию. Сейчас продолжаются поисковые работы. Однако, по словам губернатора, нужно быть готовым к плохим новостям.

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Жуткий инцидент произошел примерно в 1:30, когда часть дома упала за считанные секунды. Спасателям, которые прибыли на место происшествия, удалось извлечь из-под завалов двух человек и эвакуировать еще 35 из части здания, которая осталась стоять.

Всего в жилом доме – 130 квартир на 12 этажах. В обрушившейся части было 55 квартир.

Что стало причиной такого внезапного падения – неизвестно. Дом был относительно новый, построенный в 1980-х годах. Последние несколько дней на крыше дома продолжались ремонтные работы. Расположено здание на берегу океана в элитном районе. Среди пропавших – сестра первой леди Парагвая, которая жила в этом доме вместе с мужем и тремя детьми.

Джонсон: Эсминец в Черном море – непризнание российской оккупации Крыма

Прохождение британского эсминца по Черному морю возле Крыма было демонстрацией непризнания российской оккупации украинского полуострова. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он подтвердил целенаправленность действий эсминца "Дефендер", который, согласно утверждению России, 23 июня якобы нарушил "российские территориальные воды". "Наш корабль вместе с другими защищает наши ценности, в которые мы верим: демократию, права человека, верховенство закона и свободу мореплавания", – сказал Джонсон. Он отметил, что о российских водах там речи не идет.

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Стратегия борьбы с насилием в США

Президент США Джо Байден представил свою стратегию борьбы с насилием в США. Он призвал Конгресс принять законопроекты, призванные усилить контроль над оборотом оружия. Главные инициативы президента направлены на то, чтобы:

остановить поток нелегального оружия;

отобрать лицензии у продавцов оружия, которые нарушают закон;

усилить местные правоохранительные органы, чтобы те могли лучше предотвращать вооруженное насилие.

Умер Джон Макафи

Миллионера и основателя всемирно известной компании-производителя антивирусов Джона Макафи нашли мертвым в испанской тюрьме. Контраверсионному магнату было 75 лет.

Что известно о Джоне Макафи?

Он – основатель одноименной компании-производителя антивирусного программного обеспечения, а также – нескольких других. Испанские правоохранительные органы арестовали его в октябре 2020 года после предъявления обвинений Соединенными Штатами Америки. Согласно данным прокуратуры, Макафи не платил налоги в течение 4 лет, несмотря на то, что зарабатывал миллионы.

В тюрьме близ Барселоны он ожидал экстрадиции в США, где ему в 2020 году предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. Причина смерти пока неизвестна, ведется расследование. В официальном заявлении прокуратуры говорится, что все указывает на то, что Макафи совершил самоубийство.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 24 июня 2021 года: смотрите видео