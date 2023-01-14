На месте удара в Днепре людей снимают кранами: разбор завалов продлится всю ночь

Во время массированной ракетной атаки 14 января россияне попали в многоэтажку в Днепре. Завалы будут разбирать всю ночь.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что выехал на место. Отмечает, что связь – плохая.

Важно Террористический удар России по Днепру: по меньшей мере 10 раненых, среди них есть дети

Всю ночь будем разбирать завалы. Детали позже,

– написал Филатов.

Он добавил, что целый район обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что людей с более высоких этажей снимают кранами. Они сигнализируют фонарями и мобильными телефонами.

Как людей достают из-под завалов: видео

Последствия удара по Днепру / Фото ГСЧС:

Число раненых растет

В здании было много людей, поскольку в праздничный день жители находились дома. Известно о жертвах и пострадавших.

Сначала сообщалось, что 10 человек получили ранения, двое из них – дети. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их всех госпитализировали в больницу. Впоследствии добавили, что погибли 2 человека. Еще 27 ранены, из которых шестеро детей.

К сожалению, под обломками разрушенного дома еще есть люди. Спасательная операция продолжается. Подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме. Привлекли более 80 спасателей и более 20 единиц техники ГСЧС.