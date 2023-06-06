Ночью спасения не ждите: в центре Киева в бомбоубежище уже несколько лет работает ресторан

Трагический инцидент с закрытым хранилищем поликлиники в Киеве дал начало своеобразной цепной реакции. Жители столицы рассказывают о укрытиях, в которые они не смогли попасть. Одно из таких – в ресторане.

На карте "Киев цифровой" четко указано, что на улице Чикаленко 45/2 (бывшая Пушкинская) есть бомбоубежище. Реальность же такова, что на протяжении нескольких лет там работает ресторан PODSHOFFE. А значит, ночью попасть в хранилище люди просто физически не могут.

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Возле заведения висит табличка

Журналисты рассказали, что им отправили видео местные жители. Ролик показывает, что рядом с входом в ресторан висит табличка. На ней отчетливо видны слова "Укрытие" и стрелочка. Она указывает в направлении двери заведения.



"Киев цифровой" свидетельствует, что здесь укрытие / Скриншот из приложения

Но ночью попасть внутрь во время воздушной тревоги не удастся. Автор ролика заметил, что несколько раз дергал ручку, но ему так никто и не открыл.

Страница заведения в соцсети инстаграмм показывает, что табличка с надписью "Укрытие" там висит не один год. В сущности, PODSHOFFE работает в подвале, который официально является бомбоубежищем.



Хранилище здесь существует не первый год / Фото со страницы PODSHOFFE

До полномасштабного вторжения менеджер заведения общалась с журналистами. Она рассказала им, что в случае опасности дверь открывает всем. Более того, убеждала, что людей обеспечат хорошим питанием. Может быть, в рабочие часы все так и есть. Но ночью, когда заведение не работает, спрятаться в укрытии не удастся.

Жители и раньше жаловались на заведение

Заметим, что жители давно жалуются на это заведение. Они рассказывали, что PODSHOFFE не соблюдал правила карантина. Когда заведения работали до 22:00, его дверь была открыта и после.

Интересно, что заведение проверяла полиция, она составляла протоколы. Более того, дела даже доходили до суда. Впрочем, за нарушение карантина PODSHOFFE не отвечал ни разу.

До полномасштабного вторжения жильцы дома также жаловались на громкую музыку. Ее включали ночью, поэтому люди не могли отдохнуть. Собственно, в заведении регулярно собирались футбольные фанаты, ведь оно на них и ориентировано. Так что до поздней ночи они выпивали, кричали, танцевали.

Добавим, что в Киеве провели проверку укрытий. Результаты оказались безутешными. Треть не готова к использованию, а к 12% вообще не смогли добраться.